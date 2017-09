Held in eigen huis: inbreker opgesloten op badkamer

De politie Hengelo prijst de inrekening in hun Facebookpost: „Goed werk van de melder en de collega’s.”

Dit leidde tot een kleine achtervolging in het Hengelose huis. De verdachte snelde de trap af, maar het einde haalde hij niet. Een agent sprong op hem en beiden vielen op de grond.

Een inwoner van Hengelo ontdekte zaterdagochtend vroeg een inbreker in zijn huis. De dief wist de badkamer in te vluchten, waar hij door de dappere bewoner opgesloten werd.

