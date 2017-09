Heftige reclame tegen mobielgebruik achter het stuur

Het is een van de grote gevaren van de moderne tijd: mobiel telefoongebruik achter het stuur. Niet-handsfree bellen in de auto is bijvoorbeeld een veroorzaker van veel verkeersongelukken. De verleiding om tijdens het rijden nog eventjes een appje te lezen of Facebook te checken is voor veel automobilisten nog altijd te groot.

Jaarlijks ontstaan er veel ongelukken door mobiel telefoongebruik achter het stuur en ook de boete voor deze overtreding, 230 euro om precies te zijn, is niet mals.

De Nederlandse regisseur Ben Brand vond het daarom tijd voor een reclame die het gevaar van mobiel telefoongebruik als bestuurder op pakkende en visuele wijze laat zien. Het resultaat: een zeer indrukwekkende reclame die de mogelijk catastrofale gevolgen van je mobieltje gebruiken achter het stuur toont.

Verdrietige tweet

Als inspiratiebron gebruikte de maker van de commercial een zeer verdrietige tweet. In dit Twitterbericht is een foto te zien van een jong meisje die in de armen van een politieagent rust, de vader van de Franse kleuter is net omgekomen bij een auto-ongeluk. Zowel de kleuter als de overleden vader zaten in de gecrashte auto.

De regisseur, zelf net vader geworden, was zo aangedaan door de tweet, dat hij het bericht als verhaallijn van zijn reclame koos.

De reclame lijkt dan ook heel erg op het tafereel dat ontstond na het tragische ongeluk aan een Franse autoweg. Hopelijk creëert Brand met zijn heftige reclame bewustzijn voor dit actuele verkeersprobleem.