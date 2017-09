Halen en brengen op Schiphol niet meer gratis

Ga je binnenkort naar het buitenland of haal je een vriend of familielid op vanaf de luchthaven? Voor reizigers wordt het allemaal anders vanaf volgende week. Schiphol heeft meer ruimte nodig om de groei van het aantal passagiers op te kunnen vangen. Daarom wordt er begonnen met de bouw van een nieuwe pier en een nieuwe terminal.

Mensen die reizigers halen en brengen moeten voortaan in P1 de auto neerzetten in plaats van door te rijden naar de aankomst- of vertrekhal. Daardoor ben je een stuk duurder uit: het gratis kwartiertje parkeren in de garages verdwijnt namelijk. Parkeren in P1 kost omgerekend € 5,50 per uur of 1 euro per 11 minuten. Die prijs is hetzelfde als voorheen.

Wel blijft de mogelijkheid voor 'Kiss 'n Ride' (iemand afzetten en meteen weer wegrijden) bestaan.

Extra kosten

Om ruimte te maken voor deze bouwwerkzaamheden, zal ook parkeergarage P2 verdwijnen. Per 1 oktober 2017 komen hiervoor nieuwe én bestaande parkeeroplossingen in de plaats.

Voor de sluiting van parkeergarage P2 moeten bezoekers die met de auto naar de luchthaven komen, vanaf zondag rekening houden met flinke veranderingen en extra kosten. Parkeren op Schiphol wordt vanaf 1 oktober namelijk fors duurder. Gemiddeld gaan de tarieven met 10 procent omhoog.

Lees ook: Schiphol blijft meer beveiligers inzetten bij drukte

Boete

De luchthaven adviseert ‘liefhebbers’ van P2 die korter dan 48 uur moeten parkeren, om in parkeergarage 1 te parkeren. Dat kan zonder reservering. Vanaf deze parkeergarage ben je in drie tot zes minuten lopen bij de terminal.

Parkeer je langer dan 48 uur? Dan verwijst de luchthaven je naar P6. Wie de auto langer dan twee dagen vlakbij de vertrekhal wil stallen (P1), betaalt ook een ‘boete’ van 100 euro per dag(deel). De eerste twee dagen op P1 kosten 75 euro. Dat is het maximum, vooral bedoeld om ruimte te creëren voor snelle zakenreizigers.

Borden

De routes en de bewegwijzering veranderen ook. Op een speciale internetpagina kunnen mensen alle wijzigingen zien. In de beginperiode zijn er op Schiphol extra verkeersbegeleiders en parkeerassistenten aanwezig. Wie verkeerd rijdt, komt via tijdelijke bewegwijzering alsnog op de juiste parkeerplek terecht, verzekert de luchthaven.

Met deze veranderingen zijn er ook nieuwe (verkeers)borden nodig om de reizigers naar de juiste plek te begeleiden. In totaal zijn er 200 nieuwe verkeersborden langs de wegen op Schiphol geplaatst en nog eens 150 tot 200 borden in Schiphol Plaza.