Eline (27): Wie zorgt voor de verpleegkundige?

Eline de Kok (27) uit Amersfoort is verpleegkundige en voorzitter Verpleegkundige Adviesraad UMC Utrecht, en adviseur V&VN. Ze valt in die functies onder het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als zij beheerder was van de schatkist dan zou dit haar troonrede zijn.

Ik zie ons beroep groeien. Er is erkenning voor verpleegkundig leiderschap. De verpleegkundigen zijn de verbindende schakel tussen de verschillende disciplines in een ziekenhuis. Patiënten krijgen zoveel meer behandelingen en onderzoeken; het vak is niet meer te vergelijken met een paar jaar geleden. De ontwikkelingen gaan zo snel. En dat is precies waarom ik het zo’n geweldig vak vind; het wordt complexer en je moet je blijven verdiepen. Als ik er een jaar tussenuit zou gaan, zou ik zonder bijscholing niet terug kunnen in mijn baan.

Luister naar ons!

Als voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad adviseer ik de Raad van Bestuur. Ook dat is uitdagend, want verpleegkundigen vormen de grootste beroepsgroep in het ziekenhuis, maar ze blijven toch vaak onzichtbaar lijkt het. Maar als je in je organisatie iets wilt verbeteren, heb je deze grote groep wel nodig.

Het zou goed zijn als in de zorg niet alleen wordt gedacht vanuit management, maar dat de inzichten van verpleegkundigen en verzorgenden écht worden meegenomen. Het kan veel efficiënter, slimmer en goedkoper ook. Denk alleen al aan de registratie die moet worden bijgehouden. Deze beroepsgroep is heel goed in staat om inhoudelijke verbeteringen aan te dragen. Geef ze de kans.

Ik snap heel goed dat de samenleving in alle opzichten complexer wordt en dat veel beroepsgroepen om aandacht vragen. Maar de personeelstekorten in de zorg lopen wel heel hard op. Ik zie collega’s totaal overbelast raken. Verpleegkundigen en verzorgenden staken niet, dat zit niet in hun aard. Een patiënt kun je niet laten liggen. Maar er móet op korte termijn iets gebeuren om de mensen voor het vak te behouden. We moeten voor elkaar zorgen.

De passie moet blijven

Als beheerder van de schatkist zou ik direct investeren in verpleegkundigen en verzorgenden. Om ze te behouden en omdat ze moeten kunnen stralen. Ze hebben passie voor dit vak en dat moet je kunnen blijven zien. Dit zorgt er ook voor dat jonge mensen zien dat het leuk is om in de zorg te werken. Anders kiest niemand meer voor de zorg en dat komt onze samenleving niet ten goede.

Mijn boodschap voor de samenleving is: Graag weer respect voor elkaar. Mondigheid is prima, maar ik mis soms het vertrouwen. Ook verpleegkundigen lopen tegen grenzen aan. Alles wat we kunnen doen, doen we. Soms hebben we in de zorg ook geen oplossing meer. Dan is er natuurlijk emotie. Maar dat kan omslaan in boosheid en protest. Dat is heel moeilijk en soms ook beangstigend. Ik ben ook maar een mens, die met de beste intenties haar werk doet.