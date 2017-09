Eerste najaarsstorm woensdag verwacht

Het komt vandaag al met bakken uit de hemel. Maar woensdag wacht ons de eerste echte najaarsstorm met veel regen en windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur.

Weeronline verwacht dat het woensdag een natte dag wordt met vooral in het westen krachtige wind(stoten). Vooral noordwestkust krijgt te maken met flinke windstoten.

Dat wordt filerijden

De eerste najaarsstorm komt in de vroege ochtend aan land. De ochtendspits zal daarom naar verwachting een stuk zwaarder uitvallen dan gemiddeld. Wie op tijd ergens moet zijn, kan dus alvast maatregelen nemen. Vooral het verkeer op de Afsluitdijk en de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen moet rekening houden met overlast door het stormachtige weer.

Bomen vol blad

Naast verkeersdrukte kan ook overlast ontstaan door omgevallen bomen. Veel bomen staan nog vol in blad en vangen daardoor extra wind. De vorige keer dat Nederland met een storm te kampen had is drie maanden geleden. Op 6 juni trok een zeldzame zomerstorm over het land.

In de middag zal de krachtige wind woensdag wegtrekken richting Denemarken. Het blijft dan nog wel even nat en winderig.

50 millimeter

Het westen van het land moet maandag rekening houden met veel neerslag. Aan zee kunnen de buien gepaard gaan met zware windstoten tot 75 kilometer per uur. Het KNMI heeft voor de kustprovincies code geel afgegeven.

Lokaal kan maandag meer dan 50 millimeter regen vallen. ,,Mede doordat er de afgelopen periode al veel neerslag gevallen is, kan de neerslag hier en daar aanleiding geven tot overlast'', aldus het weerinstituut. De buien kunnen tot en met dinsdagmiddag aanhouden.

Vanwege het verwachte herfstweer waarschuwt de VerkeersInformatieDienst (VID) dat automobilisten rekening moeten houden met veel zware spitsen deze week. De problemen op de weg zullen naar verwachting maandagavond al ontstaan, aldus de VID.