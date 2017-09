Dit moet je weten op donderdagochtend 14 september

Wat moet je weten op deze donderdagochtend 14 september? Metro zet het voor je op een rij.

Wat er vannacht gebeurde

Hulpacties Sint Maarten gaan door

Het bevoorraden van de bevolking op Sint Maarten heeft nu de veiligheid is hersteld de hoogste prioriteit, stelt Olav Burger, hoofd kustwacht steunpunt Hato op Curacao. „De eerste dagen nadat orkaan Irma over Sint-Maarten raasde, stonden in het teken van personeel naar het eiland krijgen om de veiligheid te herstellen.”

Een week na de allesverwoestende orkaan gaat er vooral water en voedsel richting het eiland, vertelt Burger vanaf de vliegbasis op Curaçao, waar meerdere vliegtuigen per dag van onder meer de kustwacht en de Nederlandse luchtmacht naar het ongeveer duizend kilometer verderop gelegen Sint-Maarten vliegen.

Ook hulpgoederen om het land weer op te bouwen, zullen snel naar het eiland gaan. Burger durft geen inschatting te maken hoe lang de hulp nog doorgaat. „Voordat Sint-Maarten weer opgebouwd is zijn we maanden verder. Misschien zelfs jaren.”

Omstreden Russische legeroefening van start

De grootste Russische legeroefening in jaren gaat donderdag van start. Duizenden manschappen uit Rusland en Wit-Rusland nemen aan de oostflank van de NAVO-landen en in de Russische exclave Kaliningrad deel aan de exercitie Zapad (Westen).

Het ongemak over het verwachte machtsvertoon is vooral in Oost-Europa groot. De Litouwse minister Raimundas Karoblis (Defensie) erkende dat het lastig is het hoofd koel te houden. „Er is een groot buitenlands leger samengetrokken buiten Litouws grondgebied”, stelde hij.

Topfunctionarissen uit Estland en Oekraïne spraken eerder de vrees uit dat Moskou na de oefening troepen wil achterlaten in Wit-Rusland. „Er is geen garantie dat alles terugkeert naar Rusland”, zei de Oekraïense president Porosjenko.

Hoeveel manschappen deelnemen aan de oefening is onderwerp van discussie. De Duitse minister Ursula von der Leyen (Defensie) sprak over zeker 100.000 manschappen, maar volgens het Kremlin zijn het er ongeveer 12.700.

Wat er vandaag staat te gebeuren

Personeel OV steeds vaker onbeschoft

Als het gaat om vriendelijkheid, is het er in het OV niet beter op geworden. Reizigers klagen steeds meer over onbeschoft gedrag van personeel in trein, bus en metro. Het moet en kan veel klantvriendelijker concludeert het jongste kwartaalrapport van het OV loket, meldt de Telegraaf donderdag.

„Een toenemend aantal klachten heeft betrekking op de foute bejegening van klanten in het openbaar vervoer. Uit tal van voorbeelden wordt duidelijk dat de reiziger lang niet altijd op nummer één staat, zoals vervoerders vaak beweren. Er moet meer gedacht worden vanuit de reiziger”, citeert de krant een van de aanbevelingen.

Het personeel, zoals buschauffeurs en conducteurs, moet beter hun best doen om reizigers netjes tegemoet te treden en goed voor te lichten. Het OV loket kreeg tussen april en juli 893 klachten, 7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Aantal werkende vrouwen stijgt niet meer

De afgelopen jaren is het aantal mensen dat gaat werken om en nabij gelijk gebleven. De arbeidsparticipatie steeg tot 2008, inmiddels is dat dankzij de crisis van 2008 gestagneerd, meldt RTL Nieuws.

„Dat was de zwaarste crisis na de Tweede Wereldoorlog”, legt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit aan de zender. Voor de crisis uitbrak, was er een stijging te zien in het aantal vrouwen dat ging werken. Daarna stagneerde ook dat. „Dat zijn nog de naweeën van de crisis.”

Tot 2008 waren vrouwen de drijvende kracht achter de gestegen arbeidsparticipatie in Nederland. De bruto arbeidsparticipatie steeg sinds 1969 van 60 procent naar 70 procent in 2008 en steeg sindsdien niet of nauwelijks, meldt het statistiekbureau. In het bruto arbeidsparticipatie-cijfer worden alle Nederlanders meegenomen tussen de 15 en de 75 jaar die zouden willen werken, ook degenen die werkloos zijn.

Wat er verder in het nieuws is

Kwart bewoners verpleeghuis is zelden buiten

Een kwart van de ouderen in een verpleeghuis komt zelden of nooit buiten. Dat blijkt uit een donderdag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat hiervoor 1600 oudere bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen naar hun bevindingen heeft gevraagd.

Bijna de helft van de bewoners zegt vaker naar buiten te willen, maar dat lukt niet altijd. Als oorzaak hiervoor noemen de ouderen gezondheidsproblemen, maar ook omdat er niemand is die hen kan brengen en halen. Mensen die weinig buiten komen, hebben vaak (zeer) ernstige fysieke beperkingen en krijgen minder bezoek, concludeert het SCP.

Er wonen op dit moment ruim 100.000 ouderen in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Meer dan de helft van hen is een vrouw van 80 jaar of ouder.

Doden door brand in school Kuala Lumpur

Een brand in een islamitische school in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur heeft donderdag tenminste 24 mensen het leven gekost. Volgens de brandweer zijn 22 scholieren, jongens in de leeftijd van dertien tot achttien jaar, en twee bewakers in het vuur omgekomen. Zeven mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, elf mensen werden gered.

De brand ontstond volgens de brandweer aan het begin van de ochtend (plaatselijke tijd) in de slaapvertrekken op de bovenste verdieping van het gebouw met drie verdiepingen, vermoedelijk door kortsluiting. De slaapzaal had slechts één deur, waardoor de scholieren ingesloten zaten. De meesten van hen zijn waarschijnlijk gestikt door het inademen van rook.

De Darul Quran Ittifaqiyah school is een zogeheten tahfiz-school, waar studenten de Koran leren. De leerlingen zijn meestal tussen de vijf en achttien jaar. Tahfiz-scholen vallen niet onder het ministerie van Onderwijs, maar staan onder toezicht van religieuze instanties. Sinds een elfjarige jongen in een school in Johor afgelopen april na mishandeling overleed, liggen de scholen in Maleisië onder vuur.

Het weer

Trek je regenjas maar uit de kast, vandaag komen er vooral aan de kust een hoop buien aan die gepaard kunnen gaan met onweer. De zuidwestelijke, langs de kust westelijke wind is matig van kracht, aan de kust af en toe krachtig. De minimumtemperatuur varieert tussen 7°C landinwaarts en 13°C langs de kust.