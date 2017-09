Digitale boetes en aanmaningen massaal gemist

Van Zutphen heeft een aanbeveling gedaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens hem moet bovendien gemonitord worden of mensen na het activeren van hun account nog wel terugkeren naar de website. Het ministerie heeft laten weten er mee aan de slag te gaan.

Bovendien is een account niet automatisch gelinkt aan het e-mailadres van de gebruiker, waardoor naar schatting zeventien procent geen notificaties ontvangt bij een nieuw bericht in de Berichtenbox.

Ombudsman Reinier van Zutphen vindt het een ongewenste gang van zaken. „Digitale post verzenden naar de Berichtenbox en het verder maar aan de burger laten om zijn digitale brievenbus continu in de gaten te houden, vind ik de omgekeerde wereld." Hij vindt dat de overheid de kennis, vaardigheden en behoeften van alle burgers als uitgangspunt moet nemen. „Van jong tot oud, van hoogopgeleid tot laaggeletterd.''

Via mijn.overheid.nl kunnen alle Nederlanders van veertien jaar en ouder een account aanmaken en in hun Berichtenbox krijgen ze dan post van instanties als de Belastingdienst en Waternet. Dit hebben tot nu toe zo'n 6,6 miljoen Nederlanders gedaan, dus ruim twee miljoen mensen vergeten het regelmatig te controleren.

