Chaos in de zorg: hoe zit het precies?

Op Prinsjesdag kregen we te horen dat het eigen risico met ruim 20 euro wordt verhoogd. De dag erop zou het eigen risico toch wel op 385 euro blijven staan, maar zou de zorgpremie met 20 euro omhooggaan. En nu kan zorgverzekering DSW ineens zowel de zorgpremie als het eigen risico verlagen. Het lijkt een grote chaos in de verzekeringswereld.

Door de bomen het bos niet zien

Laten we bij het begin beginnen. 19 september was de derde dinsdag van september en dat betekent Prinsjesdag. We kregen te horen dat we weer meer aan de zorg moeten betalen. Uit de Miljoenennota bleek dat de zorgpremie met 6 euro in de maand zou stijgen. Het eigen risico zou ook stijgen: van 385 euro naar 400 euro. Geen nieuws dus waar we heel blij van worden.

De volgende dag bleek dat het punt uit de Miljoenennota rondom de zorg toch niet zo zeker was. Formateur Gerrit Zalm (VVD) maakte bekend dat het eigen risico volgend jaar juist niet omhooggaat. Het bedrag bleef volgens hem op 385 euro per maand staan en zou als het ware bevriezen. De zorgpremie zou ook niet zo hoog zijn als op Prinsjesdag bekend werd gemaakt. Het bedrag stijgt volgens dit verhaal wel, maar met minder dan een euro per maand.

Of we nog niet duizelig genoeg werden van al die verschillende bedragen, gooide zorgverzekeraar DSW er dinsdag nog een nieuwe prijs bij. De zorgverzekeraar gaat, tegen alle verwachtingen in, het eigen risico én de zorgpremie verlagen. Verzekerden hebben een eigen risico van 375 euro per jaar en betalen jaarlijks 6 euro minder aan hun zorgpremie.

DSW ook wel ‘stunter’ van de klas

Hoe kan het dat DSW zowel het eigen risico en de zorgpremie verlaagt? „De zorgverzekeraar heeft kritisch gekeken naar de zorgkosten die het afgelopen jaar binnenkwamen”, legt Wim Vis van Zorgkiezer.nl uit. „DSW concludeerde dat het het eigen risico en de zorgpremie kan verlagen.” Volgens Wim doet de zorgverzekeraar het wel vaker net iets anders dan wordt voorspeld: „DSW wordt ook wel ‘de stunter van de klas’ genoemd. Maar dit keer leggen ze de lat wel erg hoog.”

De grote zorgverzekeringen riepen het afgelopen jaar nog hard dat het eigen risico niet omlaag kon, omdat de zorgkosten veel te hoog en de reserves op waren. „De spanning neemt nu erg toe. Als DSW het eigen risico en de zorgpremie verlaagt, kan bijvoorbeeld Achmea die moeilijk omhooggooien”, aldus Wim. „Ik kan me voorstellen dat de grote verzekeraars vanochtend erg verbaasd waren. Ook wij stelden de vraag aan elkaar: ‘Hoe doen ze dat?!’”

Stijging eigen risico ‘onacceptabel’

Chris Oomen, directeur van DSW, vertelt tegen BNR Nieuwsradio dat de kosten voor de zorg in de Miljoenennota van 2017 mee bleken te vallen. „Daar zijn de kosten van de zorg in 2018 op gebaseerd, waardoor deze ook te hoog zijn ingeschat.” De kosten vallen lager uit doordat de lonen in de zorg minder hard zijn gestegen en de prijsontwikkeling is meegevallen. Daarnaast vindt Oomen het ‘onacceptabel’ en ‘onfatsoenlijk’ dat het eigen risico alsmaar blijft stijgen.

De drie verschillende berichten die we afgelopen week hoorden, zijn het gevolg van de spanning die er heerst in de gezondheidszorg. „Alles zit nu in een snelkookpan. Voor 1 oktober moet namelijk bekend zijn wat het eigen risico wordt.” In Den Haag wordt dinsdagmiddag gedebatteerd over het plan om de zorgpremie op 385 euro te houden.