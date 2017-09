Buurvrouw zoekt baas voor ’alleenstaande’ hond Bor

Al bijna vier weken woont Jack Russell Bor ’alleen’ thuis in Amsterdam Noord nadat zijn bazin permanent in een verpleeghuis is opgenomen. Drie buurvrouwen hebben zich over hem ontfermd tot een nieuwe baas zich aandient. Buuf Monique slaapt zelfs iedere nacht bij hem. „Anders hoor ik hem ’s nachts in het huis naast me huilen en dan pak ik toch mijn hoofdkussen om naar hem toe te gaan.”

Van wereldvreemd naar sociaal

Via de ’datingsite’ Verhuisdieren.nl zoekt Monique een nieuw thuis voor de 8-jarige Bor. Het hondje is een bekende in de buurt. De buurvrouw laat het dier al 2 jaar uit, omdat zijn bazin dat op een gegeven moment niet meer kon. „Bor was een beetje wereldvreemd geworden”, zegt Monique. „Ook door de vele verzorgers die voor zijn bazin over de vloer kwamen Sommigen waren niet zo aardig voor hem en daarom heeft hij het niet zo op vreemden. Maar hij ontpopt zich de laatste weken tot een leuke sociale hond.”

Op toerbeurt laten de drie buurvrouwen de hond uit en houden hem gedurende de dag gezelschap. Op de paar uurtjes na dat hij alleen moet blijven, heeft hij geen gebrek aan aandacht. De vrouwen zetten zich zo hard in, omdat ze willen voorkomen dat hij in het asiel belandt. De huidige baas heeft namelijk geen familie waar hij terecht zou kunnen. „Een asiel zou hem echt heel slecht doen. Hij is zich op dit moment aan het ontwikkelen tot een heel lieve hond. Hij heeft een heel stressvolle periode achter de rug en begint net rustig te worden.”

De doodsteek

Femke Pasquino-de Harde van stichting Verhuisdieren.nl noemt het asiel „psychisch de doodsteek” voor Bor. Zij ziet regelmatig honden op de website geplaatst worden die door soortgelijke situaties ondergebracht moeten worden bij een nieuwe baas. „Dit soort situaties toont het belang van een website als Verhuisdieren goed aan”, zegt Pasquino-de Harde die het aantal ’verhuisdieren’ de laatste jaren enorm heeft zien toenemen. „Een scheiding, ziekte, een veranderende financiële situatie. Er zijn verschillende redenen waarom eigenaren niet meer voor hun huisdier kunnen zorgen. Wij matchen deze dieren een nieuwe bazen zodat het niet naar het asiel hoeft.”

Monique is gehecht aan de kleine Jack Russell. Ze heeft zelf geprobeerd om hem in huis te nemen, maar haar kat stak daar een stokje voor. „Dat is een soort terrorist”, zegt ze. „Ik zou hem graag in huis hebben, maar dat gaat echt niet samen. Hetzelfde geldt voor de andere buurvrouwen. De een heeft een hond waar hij niet mee matcht en de ander is al 80 jaar. Dat gaat echt niet meer.”

Huurwoning opgezegd

De buurvrouwen geven Bor niet zomaar aan de eerste de beste mee. Monique wil onder meer kennismakingsbezoeken houden. Toch is er wel enige haast geboden. De huurwoning van Bors baasje zal uiteindelijk worden opgezegd. „Wanneer weet ik niet. Ik denk dat we de maand september nog wel hebben. Maar daarna weet ik niet wat er gebeurt.”

De ideale baas voor Bor zou een vrouw zijn. „Hij vindt vrouwen leuker dan mannen.” Maar een ouder stel zou ook goed kunnen. „Als het maar rustig is in huis. Dus niet al te veel mensen over de vloer. Het liefst iemand die veel thuis is, en een huis zonder kinderen en andere huisdieren. Hij heeft nu echt zijn rust nodig. Dan is het een heel lieve sociale hond.”

