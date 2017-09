Brabantse scholier (19) verdacht van verkrachting

Het Openbaar Ministerie in Breda verdenkt een 19-jarige scholier uit het Brabantse Bavel van verkrachting. Het gaat om de verkrachting van een 12-jarig meisje en ontucht met een 13-jarig meisje. Daarnaast heeft de scholier het via de applicatie Snapchat voor elkaar gekregen dat er ruim veertig meisjes voor hem uit de kleren zijn gegaan.

Naakt poseren via Snapchat

Via Snapchat liet hij tientallen minderjarige meisjes naakt poseren. Als deze meisjes (waarvan de jongste pas acht jaar oud is), géén seksuele handelingen met hem wilden verrichten, dreigde hij naaktfoto's online te zetten. Hij heeft in totaal zo'n honderden seksueel getinte chatberichten gevoerd. Bizar: tijdens een huiszoeking in juni zijn er ongeveer 900 foto’s en 170 filmpjes gevonden, die wezen op kinderporno. Dit bleek afgelopen dinsdag tijdens een tussentijdse rechtszitting.

Drie maanden gevangenis

De jongen zit inmiddels al zo’n drie maanden vast. Volgens de aanklacht werd een 12-jarige meisje verkracht van september 2016 tot februari 2017. Met het 13-jarige meisje zou hij begin dit jaar tijdens een eerste en eenmalige ontmoeting ontucht hebben gepleegd. Het onderzoek over dit incident loopt nog, de volgende zitting vindt plaats op 28 november.

Sexting via Snapchat

Bijna een kwart van de Nederlandse jongeren heeft weleens een pikante foto ontvangen, waarvan ruim driekwart is verstuurd via Snapchat. Gevaarlijk, want een screenshot is binnen een mum van tijd gemaakt en eigenijk net zo snel verspreid. Het kan je daarom jaren blijven achtervolgen.