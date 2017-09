Boswachter Gezocht: stiekem een klein beetje jaloers

Mooie natuurgebieden en ultieme rust: in Boswachter Gezocht nemen tien natuurliefhebbers het tegen elkaar op in een strijd om een felbegeerde baan als boswachter op Texel. Klinkt als de perfecte job, en daarom halen de deelnemers alles uit de kast om hun dromen waar te maken.

Sociale druk?

Weg van de allerdaagse (sociale) druk en je volledig storten in een natuurgebied: eigenlijk is dit helemaal niet zo'n slecht idee. Misschien zijn we stiekem wel een beetje jaloers en zouden we zelf ook wel over een paar weken op het waddeneiland willen werken...

Klagen vs. jaloezie

Het voordeel is natuurlijk dat we de dingen zelf altijd beter kunnen dan een ander, en helemaal thuis voor de buis.