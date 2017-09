Boetes voor spoorboomduiken op tienminutentraject

Tijdens de eerste ochtendspits met meer treinen tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven zijn er vier boetes uitgeschreven voor spoorboomduiken en meerdere waarschuwingen gegeven aan weggebruikers bij overwegen.

'Perrons waren rustig'

Volgens ProRail is de test met de tienminutendienst deze eerste woensdagochtend goed verlopen. Sinds woensdagochtend kunnen reizigers zes keer per uur een trein pakken op het traject Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. „De drukte was vergelijkbaar met een normale werkdag, op de perrons rustig”, laat ProRail weten.

Camera's tegen spoorboomduiken

De incidentbestrijders van ProRail surveilleren tijdens de testdagen extra langs het spoor en houden handhavingsacties bij de overwegen. Op een aantal overwegen zet ProRail verkeersregelaars in en worden camera’s geplaatst. „Dat doen we om zoveel als mogelijk spoorboomduiken bij overwegen te voorkomen en spoorlopers tegen te houden.” Vanuit de Meldkamer Spoor wordt de spoorlijn extra in de gaten gehouden.

Monteurs staan ook op scherp en zullen een eventuele storing zo snel mogelijk verhelpen. Daarnaast staan sleeplocomotieven klaar in Utrecht en Den Bosch om eventueel gestrande treinen zo snel als mogelijk weg te halen en de spoorweg weer vrij te maken.

Er worden 14 testdagen gehouden op de woensdag. Vanaf de nieuwe dienstregeling in december kunnen treinreizigers op dit traject elke dag iedere tien minuten de intercity nemen. Dit levert 15 procent meer (zit)plaatsen op.