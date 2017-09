Boeren laten tractors wassen door toplessmodellen

Het wordt zondag ongetwijfeld hard werken voor vier vrouwen in Loosbroek. Ze gaan namelijk de hele dag tractors van boeren wassen. En het zal ongetwijfeld druk worden, want ze zullen de voertuigen topless onder handen nemen.

Veertig tractoren

Het begon als een grapje voor organisator Rob Lunenburg, afgekeken van bijvoorbeeld Amerikaanse films, waarin sportwagens op door bloedmooie vrouwen worden ingezeept. Maar inmiddels is het een serieus event, waarvoor hij een locatie af heeft gehuurd. „Het gaat hard, ja. Veertig tractoren zijn al definitief aangemeld en dat aantal kan nog oplopen", vertelt hij tegenover Omroep Brabant.

Het evenement is door de populariteit zelfs verplaatst van Vinkel naar Loosbroek. „Op de plek in Vinkel konden we vijf tractoren kwijt. Dat zou te weinig zijn, daarom zijn we uitgeweken. We willen niet dat het een puinhoop wordt.”

Lees ook: Nederlanders hebben weinig moeite met topless

De vrouwen zijn vier ingehuurde bikinibabes, die enkel in een broekje gehuld zullen zijn. Het gaat dus om de modellen en minder om het schoonmaken zelf. „De tractoren zullen echt niet spic en span zijn na een wasbeurt. Het gaat om het idee.”

Høken en Hakselen

Het schoonmaken van de tractors is in Loosbroek de opmaat naar het boerenfeest Høken en Hakselen. „Van oudsher is dat een feest om te vieren dat het maïs van het land is gehaald. Er komen boeren vanuit het hele land. Vorig jaar hadden we zelfs een groep uit Zwitserland binnen. Die komt dit jaar weer."