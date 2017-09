Annejet: Doe wat aan die tijdsdruk op de huizenmarkt

Annejet Gosselink (31) uit Rotterdam heeft net een huis en valt daarom onder het Ministerie van Financiën. Als zij beheerder was van de schatkist dan zou dit haar troonrede zijn.

Het gaat weer goed op de huizenmarkt. Er worden weer volop huizen gekocht en verkocht. De markt zit duidelijk niet meer ‘op slot’, zoals enkele jaren geleden. Wat nog wel veel beter kan is de huizenbemiddeling. Er lijkt een best overspannen toestand te ontstaan, waarvan ik me afvraag of het wenselijk is dat de bemiddelende partijen daar nu op deze manier een grote rol in vervullen.

Circus van opbieden

Toen de huizenmarkt weer aantrok, liep ik tijdens mijn huizenjacht tegen de enorme tijdsdruk aan. Dat is een probleem op de huizenmarkt. Een mooi huis komt op Funda en voor je het weet is het al verkocht. Of je komt in een circus van opbieden terecht, waarin je ontzettend snel een keuze moet maken en een bedrag moet noemen met heel weinig informatie.

Gelukkig liep het voor mij anders doordat vrienden van mij particulieren benaderden via briefjes in de brievenbus. Dankzij hen kwam ik rechtstreeks met de eigenaren van mijn huidige huis in contact en konden we op een hele fijne manier tot een koopovereenkomst komen.

Investeer in duurzame oplossingen

Waar van mij per direct een paar miljoen extra naartoe mag? Pfff, heb je even? Er zijn zoveel belangrijke onderwerpen. Vanuit mijn eigen perspectief zou ik zeggen: er is meer geld nodig in het investeren in duurzame oplossingen op heel verschillende gebieden. Maar investeer dan wel in projecten met zicht op verbetering in plaats van korte termijn oplossingen.

De politiek gaat op dit moment de mist in met de formatie. Politieke partijen buitelen dusdanig over elkaar heen dat je je soms afvraagt of er überhaupt nog een kabinet wordt gevormd. Dat zal uiteindelijk wel natuurlijk, maar veel vertrouwen over besluitvorming in de toekomst geeft het niet.

Als slotwoord wil ik nog zeggen: Het lijkt me fijn als iedereen zijn best kan doen om begrip te hebben voor elkaar.