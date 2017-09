8-jarig meisje gedood door rollende vrachtwagen

Een 8-jarig meisje is op vrijdagochtend in Wierden om het leven gekomen door een ongeluk met een vrachtwagen. De politie vertelt dat de truck zonder bestuurder in beweging kwam, waarna hij botste met het meisje. Later zou de vrachtwagen bij een tankstation in de buurt tot stilstand komen.

De bestuurder, een 59-jarige man uit Hardenberg, is aangehouden en wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het kind. De politie heeft de trucker inmiddels verhoord.

Nasleep

Direct na het ongeluk werd er hulpverlening ingezet, maar die kon het slachtoffer helaas niet meer redden. Voor de school van het meisje is slachtofferhulp geregeld.

Burgemeester Henk Robben van Wierden heeft gereageerd op het ongeluk. Hij spreekt bij RTV Oost van een „gruwelijk" ongeval: „In de loop van de ochtend komen ook alle beelden op je af. Daar word je koud van."