Zorgpremie stijgt door ‘onverwachte tegenslag’

De zorgpremies gaan weer met een paar tientjes omhoog. Volgens DSW-directeur Chris Oomen hebben de zorgverzekeraars te maken met een onverwachte tegenvaller van 400 miljoen euro.

In 2017 steeg de premie van de basisverzekering al flink, maar ook volgend jaar zal de zorgpremie weer omhooggaan. De financiële tegenvaller bij de verzekeraars zal namelijk in 2018 worden doorberekend aan verzekerden. Naar verwachting gaan de premies gemiddeld met 30 euro per jaar omhoog. Dat komt neer op 2,50 euro per maand.

Dalende reserves

„De inkomsten uit het zorgverzekeringsfonds zijn in 2016 lager uitgevallen. Dit heeft geleid tot een tegenvaller van 400 miljoen euro. Dit zal gecompenseerd moeten worden in de premie. Want onze reserves dalen hierdoor en we kunnen onze premies daarom niet laag houden”, vertelt Oomen in het Radio 1 Journaal.

DSW hoopt de nieuwe premie in september bekend te maken. Er zijn echter nog andere factoren die meespelen in het uiteindelijke bedrag. „Zoals de inflatie en wat er wel of niet in de pakketten blijft. Maar dat staat hier los van de onverwachte tegenvaller.” Minister Edith Schippers meent echter dat de verzekeraars meer uit hun reserves kunnen putten, zodat de premies laag blijven.

Hoe verdienen zorgverzekeraars geld?

De twee belangrijkste inkomstenbronnen van verzekeraars zijn de maandelijkse premies van de zorgverzekerden en de bijdrage vanuit het Zorgverzekeringsfonds. Dit is een pot waarin de (inkomenafhankelijke) bijdragen die werkenden afdragen via hun salaris, terechtkomen. Ook het Rijk draagt bij aan het fonds.