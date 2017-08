Zondagskinderen worden steeds schaarser

Voor het geluk geboren zijn, lijkt voor steeds minder baby's te zijn weggelegd. Het aantal zondagskinderen in Nederland neemt namelijk steeds meer af.

Per dag worden er gemiddeld 471 baby's geboren in Nederland. Maar dat verschilt wel sterk per seizoen en weekdag. Uitschieters in 2016 waren vrijdag 8 juli met 610 baby's en vrijdag 16 september (599 baby's). Niet geheel toevallig is het dan ook de vrijdag waarop de meeste baby's ter wereld komen, bijna 16 procent.

Bevallen past niet in de weekendplannen

Daarentegen worden er minder kinderen geboren in weekenddagen, vooral de zondag is geen populaire dag voor een bevalling (11.3 procent). Tweede Kerstdag is een soort dieptepunt, er werden toen ruim 300 baby's geboren. „Blijkbaar speelt niet alleen natuur mee, maar waarschijnlijk ook zoiets als planning", vertelt Jan Latten, hoofddemograaf van het CBS.

„Als je kijkt naar de dagen van de week, dan zie je dat in het weekend duidelijk minder baby's worden geboren dan doordeweeks." Dat was niet altijd het geval, meent Latten. „Vroeger was de verdeling voor de dagen van de week gelijkmatig, en werden er ook meer zondagskinderen geboren dan nu."

Waar dat precies aan ligt? „Vijftig jaar geleden bevielen de meeste vrouwen thuis, tegenwoordig bevalt 80 procent in het ziekenhuis." En dat zou de verschuiving kunnen verklaren. „Want als het niet zo urgent is, en je denkt aan een keizersnede, dan kan dat ook worden ingepland voor of na het weekend", vertelt Latten.

Moeder natuur blijft onvoorspelbaar

De zomer en herfst tellen bovendien meer geboortes dan de andere seizoenen. En dat terwijl veel ouders een lentekind willen. Volgens het CBS heeft dit te maken met anticonceptie. „Ouders plannen bewust wanneer ze met anticonceptie moeten stoppen. Maar omdat moeders steeds ouder zijn als ze hun eerste kind krijgen, zie je dat het wat langer duurt om zwanger te raken. Ze verrekenen zich eigenlijk een beetje", aldus Latten tegen NOS.