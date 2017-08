Zoektocht naar vermiste Joey Hoffman (21) gestart

In Turkije wordt er volop gezocht naar de al bijna een maand vermiste Nederlander Joey Hoffman. Drie teams bestaande uit in totaal twee honden en 78 mensen zijn zaterdagochtend begonnen aan een ultieme zoektocht naar de 21-jarige uit Haaksbergen. Ook maakt de Turkse reddingsdienst AFAD gebruik van drones.

Zoekhonden Team

De Zoekhonden Team ZH heeft de actie opgezet en bestaat uitsluitend uit getrainde vrijwilligers. Zij gaven voor de zoektocht aan dat ze maar een doel hadden. „Joey Hoffman terugvinden en herenigen met zijn familie.''

In het zoekteam zit ook zijn vriend Björn Breukers, maar hij wordt nog wel geschaduwd door de politie. Samen met vrouw Deyra zat hij de voorbije dagen veelvuldig op de Turkse politiebureaus, waar er verklaringen werden afgelegd over de vermissing van hun vriend. Volgens hen wilde Joey naar huis en nam hij vrij abrupt afscheid.

De twee waren zelf ook lange tijd vermist in het Turkse district Silifke, maar doken onlangs weer op. Daarna werden ze lange tijd verhoord door de politie en waren ze zelfs even verdacht in de zaak, maar daar zijn ze inmiddels op teruggekomen.

Ruzie

Het drietal kampeerde begin juli op het terrein van Alim Gürsoy. Volgens hem hadden ze een ruzie op de dag van de verdwijning. Op de plek waar ze verbleven werd eerder een puinhoop aangetroffen. Er lag een t-shirt, stukken plastic, een zak hondenvoer en lege waterflessen.