We geven weer net zoveel uit als voor de crisis

Het gaat best goed met ons als consument. Nederlanders besteden weer net zoveel geld als voor de crisis, maar wel aan andere zaken dan voor 2008.

Na de magere crisisjaren die toen volgden, hebben huishoudens eindelijk wat meer te besteden en dat zie je terug in stijgende uitgaven. Dat bleek donderdag uit de Dutch Economy Chart Book van het ING Economisch Bureau, dat twee keer per jaar wordt gepubliceerd.

Meer aan diensten

„Als je kijkt naar het totaal van de consumentenuitgaven, zijn we weer op het niveau van 2008, vlak voor de crisis. Als we nu de balans opmaken, zie je dat we ons geld wel anders zijn gaan uitgeven”, zegt Senne Janssen, consumenteneconoom bij ING. „Zo zijn we veel meer aan diensten gaan uitgeven. De uitgaven aan goederen zijn de laatste jaren wel aangetrokken, maar die liggen nog steeds lager dan in 2008.”

Als het om hogere uitgaven aan diensten gaat, dan trekken we de knip vooral voor de zorg. De zorgpremies niet meegerekend, wordt er nu aan individuele zorgconsumptie 30 procent meer geld uitgegeven.

Horeca en vrije tijd

We belonen onszelf in deze goede tijden ook met meer bezoeken aan de bar of restauranttafel. De afgelopen vier jaar is een stijgende lijn te zien bij consumentenbesteding in de horeca en aan vrije tijd. Bij de goederen zijn vooral de uitgaven aan elektronica sterk opgelopen. Hieraan geven Nederlanders 30 procent meer uit dan in 2008.

Uitgaven aan auto’s zijn de laatste jaren gestegen, maar zitten nog ver onder het niveau van 2008. Dat geldt ondanks de aantrekkende woningmarkt ook voor woninginrichting.

Vertrouwen jongeren

Het consumentenvertrouwen is sinds de crisis niet zo hoog geweest, stelt ING. We beschouwen het als een goede tijd om grote aankopen te doen. Het vertrouwen van ouderen blijft daarbij achter bij jonge mensen.

Nu de koopkracht is gestegen (hogere werkgelegenheid, hogere lonen en een zeer lage inflatie), hebben huishoudens meer ruimte in de portemonnee. We geven echter niet alles zomaar uit. Een deel van de inkomensgroei wordt door veel mensen gebruikt om geld opzij te zetten of af te lossen op de hypotheek.