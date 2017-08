Vossen vetgemest voor vacht

Volgens Van Gemert zijn keurmerken zoals Saga Furs in Finland en Welfur „een typisch gevalletje van de slager die zijn eigen vlees keurt”. „De bontindustrie blijft beweren dat dit incidenten zijn, maar hoeveel beeldmateriaal moeten wij verzamelen? Consumenten hebben recht op de waarheid en keurmerken voor bontproducten zijn pure misleiding.”

„Wij stellen echter dat het inmiddels duidelijk moet zijn dat er geen enkel keurmerk het welzijn kan garanderen van wilde dieren in de bontindustrie”, zegt Nicole van Gemert, directeur Bont voor Dieren. „Daarnaast is het Welfur keurmerk geen onafhankelijk keurmerk, maar een keurmerk opgezet door de bontindustrie zelf.”

Het is in Finland verboden om selectief te fokken als dit dierenwelzijnsproblemen met zich meebrengt, maar hierop wordt volgens de Bont voor Dieren niet gehandhaafd. Door alle commotie hebben de bontfokkers nu toegezegd actie te ondernemen door aan het Europese Welfur keurmerk te gaan voldoen.

Sommige vossen wegen door overvoeding meer dan 20 kilo. Een normale wilde poolvos weegt 3 á 4 kilo. Door de overvoeding staat de huid van de vos onder spanning waardoor de fokker meer bont kan verkopen per vos. Volgens de Bont voor Dieren worden er steeds meer zogenaamde reuzenvossen gefokt. Zij lijden door het extra gewicht, de overtollige huidplooien en pootafwijkingen. De bontindustrie zegt dat dit uitzonderingen betreft.

Vossen op vijf Finse bontfokkerijen worden tot wel vijf keer hun normale gewicht vetgemest. De Nederlandse Bont voor Dieren is woedend over deze praktijken en verspreidt foto’s van deze vetgemeste ’reuzenvossen’ om de bontindustrie wakker te schudden.

