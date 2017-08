Vind de gouden coupon en win een Zenfone Zoom S!

Daar is ‘ie weer: Metro’s gouden coupon ligt ergens op een treinstation in Nederland! Eerder maakten we Jasmine uit Den Haag en Daphne uit Haarlem blij, deze week kan jij de gelukkige couponvinder zijn. Zodra je op het juiste station bent aangekomen, sturen we je via de Metro-app een bericht waar je de coupon precies kan vinden. Ben je de allereerste die op de juiste plek aankomt? Dan win je een Zenfone Zoom S van ASUS!

COOL, ZEG ME WAT IK MOET DOEN

Stap 1: Download de Metro-app in de Google Play of App store (tenzij je 'm natuurlijk al hebt!)

Stap 2: Zorg dat je push notificaties én locatievoorziening aan staan in de Metro-app

Stap 3: Als je dat nog niet gedaan hebt: maak een account aan!

Stap 4: Ben je - vanaf 13:00u - op het station aangekomen waarvan jij vermoedt dat de gouden coupon hier verstopt ligt, open dan je Metro-app; je ontvangt een push notificatie met meer instructies als je vermoedens kloppen!

KOMT ER NOG EEN HINT, OF..?

Omdat we natuurlijk niet van je verwachten dat je nu als een malle je hele OV-budget voor het komende jaar erdoorheen jast, helpen we je graag een stukje op weg met deze hint:

Anderen helpen kan natuurlijk ook: tweet, post, share op je socials met #goudencoupon en help je mede-Metro-lezers aan deze verrassing!

Was je wel op het juiste station, maar net te laat? Niet getreurd. We gaan nog veel vaker een Gouden Coupon in Nederland verstoppen, dus houd Metro in de gaten voor hints!

DE GOUDEN COUPON

Wat je kan winnen? Een Zenfone Zoom S van ASUS. Deze Asus heeft een camera die ziet in het donker (en 2,3x optische zoom!) en kan twee dagen zonder opladen! Geen overbodige luxe, toch?