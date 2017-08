Vermist stel uit Haaksbergen is weer terecht

Twee van de vermiste personen uit Haaksbergen, Derya Breukers-Un (26) en haar man Bjorn Breukers (34), zijn niet langer vermist. Dat laat de Nederlandse politie weten. Van de 21-jarige Joey Hoffmann ontbreekt echter nog ieder spoor.

Het koppel ging in juni naar Silifke, in het zuiden van Turkije, om daar te gaan wonen. Joey reisde mee om te helpen met de bouw van het huis. Tussen 8 en 10 juli zou hij terug naar Nederland reizen, maar er is sindsdien niets meer van hem vernomen. Sinds 17 juli is hij officieel vermist, en tien dagen later werden ook Derya en Bjorn als vermist opgegeven.

De laatste dagen waren er al diverse signalen dat het koppel nog in leven is. Volgens de Turkse politie zouden Derya en Bjorn op een camera te zijn gespot in de buurt van Ankara. De Nederlandse politie kon dat niet bevestigen. „De Turkse politie leidt het onderzoek naar wat er in Turkije is gebeurd, wij gaan alleen over de vermissing," aldus een woordvoerder.

Dinsdagmiddag had Derya contact met RTL toen correspondent Olaf Koens haar belde. Ze gaf echter aan 'geen tijd te hebben' en hing snel op.

De politie meldt op dinsdagmiddag met het koppel te hebben gesproken, ook over de vermissing van Joey. De politie wil geen mededelingen doen over de inhoud daarvan, maar laat wel weten dat het tweetal 'in goede gezondheid' is aangetroffen. Het onderzoek naar Joey wordt door de Turkse en Nederlandse politie voortgezet.