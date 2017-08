'Vakantiekrachten vaak slachtoffer van intimidatie'

Op een zonnig terras drinken en eten serveren. Het klinkt als een ideaal vakantiebaantje, maar veel tijdelijke arbeidskrachten zijn het slachtoffer van intimidatie en pestgedrag. Zij worden door de werkgever en collega’s niet serieus genomen, omdat ze niet meer dan een passant zijn.

Dat zegt Mary Vos, vertrouwenspersoon van Zorg van de Zaak. Zij noemt vakantiekrachten en stagiairs een vergeten groep als het gaat om intimidatie op de werkvloer. „Veel werkgevers hebben hun zaken prima op dit gebied prima in orde, maar dan voornamelijk voor hun vaste medewerkers. Vooral in de horeca hebben tijdelijke krachten het soms zwaar.”

Structureel

Jonge en onervaren medewerkers worden regelmatig over de kling gejaagd, weet Vos. Ze heeft geen exacte cijfers van hoe vaak dit gebeurt, want bijna niemand durft het te melden. „Ik ken verhalen uit de wereld van campingentertainment waar vakantiekrachten ’s ochtends om 8 uur beginnen om zich voor te bereiden op de activiteiten met de kinderen en ’s avonds om 23 uur stoppen, omdat ook de ouders nog vermaakt moeten worden. Incidenteel kan dat best een keer voorkomen, maar het gaat er juist om dat het structureel gebeurt. Als ze daar iets van zeggen of over klagen dan krijgen opmerkingen als ‘voor jou tien anderen’ te horen.”

Verbaal hebben tijdelijke werknemers het sowieso vaak zwaarder dan vaste medewerkers. De zomer is voor de horeca een piekmoment, dus dan is er vaak geen tijd om iemand goed in te werken. „Als er iets misgaat bij een vakantiekracht krijgt hij of zij de volle laag, terwijl het volle terras kan meegenieten van het afblaffen. Ook is er soms sprake van een tik op de billen, omdat het er in de vakantieperiode allemaal iets losser aan toe gaat.”

Voorlichting

Daarom vindt Vos dat jongeren van tevoren beter moeten worden ingelicht over wat hun rechten en plichten zijn als ze ergens aan het werk gaan. „Ze moeten weten waar ze terechtkunnen als ze het slachtoffer of een getuige zijn van intimidatie. Daar is de jeugd totaal niet mee bezig, dus moeten wij ervoor zorgen dat ze wél goed op de hoogte zijn door websites als www.vertrouwenspersoon.nl aan te bieden. Voor vaste werknemers is dit gelukkig een steeds minder groot probleem, maar we mogen het niet laten gebeuren dat vakantiekrachten en stagiairs een vergeten groep blijven.”