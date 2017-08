'Uitgezette vrouw liet kinderen zelf achter'

Een Armeense vrouw maandag is zonder haar kinderen op het vliegtuig gezet, omdat ze volgens de rechter geen recht heeft om in Nederland te blijven. De vrouw werd vorige week dinsdag opgepakt door de vreemdelingenpolitie. Toen waren haar kinderen van 11 en 12 uit logeren, en daarom zijn ze niet meegenomen naar het detentiecentrum.

'Beschaafd land doet dit niet'

Vrijdag oordeelde de rechter dat de vrouw inderdaad uitgezet mag worden, als ze niet zou vertellen waar haar kinderen logeerden. Dat deed ze niet, en daarom is de vrouw maandag inderdaad op het vliegtuig gezet. Haar kinderen zijn dus nog in Nederland.

De kinderombudsvrouw noemt dat een schande. „Het is gruwelijk dat de moeder vandaag alleen is uitgezet. Een enigszins beschaafd land doet dit niet”, stelt ze tegen de NOS. Ook Tweede Kamerleden zijn boos.

'Zelf de afweging gemaakt'

Maar volgens Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Justitie wist de vrouw al in 2009 dat ze niet in Nederland kon blijven. Ze zou meerdere procedures hebben gevoerd, maar al die aanvragen zijn afgewezen. „Haar is telkens gezegd dat een verblijf in Nederland niet rechtmatig is en dat zij Nederland dient te verlaten.”

Volgens Dijkhoff is het „uiteraard ingrijpend” voor de kinderen dat de moeder is uitgezet, maar hij stelt dat de vrouw wist wat ze deed. „Helaas heeft de moeder de afweging gemaakt om niet samen met de kinderen te vertrekken.”

Dijkhoff stelt dat Nederland toch zal proberen om de moeder en kinderen te herenigen in Armenië.