Twitter: 'Lowlands gezond doorkomen? Doe normaal'

Lowlands op een zo gezond mogelijke manier doorkomen? Wat betreft de dames van The Green Happiness is dat hartstikke goed mogelijk. Vraag is alleen of de mensen die een kaartje hebben weten te bemachtigen daar behoefte aan hebben.

Natuurlijk is de post van de foodies goed bedoeld, maar zo te lezen zitten veel Lowlandsgangers niet per se te wachten op adviezen over gezond eten. Wat die adviezen zijn die niet in goede aarde vallen? Komen er een paar:

„Heb je een gaspitje mee? Sluit je dag af met een kop thee (kamille thee bijvoorbeeld, want daar word je ontspannen van)”;

„Natuurlijk kan je allerlei andere snackjes meenemen! Denk aan dadels, snoeptomaatjes, komkommer, dadelrepen of gezonde repen uit de supermarkt of ekowinkel.”

„Je kunt echt heel veel eten en drinken halen op het terein, maar als je supergehecht bent aan je bakje havermout in de ochtend, kun je natuurlijk gewoon de ingrediënten meenemen.”

Kritiek

Goed. Aangezien veel mensen juist tijdens Lowlands totaal niet bezig zijn met gezond eten of drinken - als ze dat überhaupt al deden - zijn reacties als onderstaande geen verrassing. Noisey haakte ook nog even in op de post met een artikel met de titel 'Hoe overleef je mensen van The Green Happiness op Lowlands' en ook het officiële twitteraccount van Lowlands deed een duit in het zakje.

Toch worden de tips van The Green Happiness op Twitter ook verdedigd. Want eerlijk is eerlijk, er zullen inderdaad mensen op Lowlands rondlopen die wel behoefte hebben aan dit soort tips.

Maar toch:

De 25e editie van Lowlands vindt in het weekend van 18, 19 en 20 augustus plaats in Biddinghuizen. Tickets zijn compleet uitverkocht.