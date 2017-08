Tieners vervolgd na mishandelen homostel

Vijf tieners uit Arnhem die zich in april schuldig maakten aan het mishandelen van een homostel, moeten zich verantwoorden voor de rechtbank. Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bekend gemaakt de vijf jongens te gaan vervolgen voor hun daden.

Meervoudige Kamer Jeugdstrafzaken

Het gaan om drie jongens van zestien, een van vijftien en een van veertien. Wat hen precies ten laste gelegd zal worden is nog onduidelijk, dat gaat de officier van justitie spoedig bekend maken. In december volgt een zitting bij de Meervoudige Kamer Jeugdstrafzaken.

Wat in het voordeel kan spreken van de verdachten, is dat ze zich na het incident zelf gemeld hebben bij de politie. Dit zal waarschijnlijk meegewogen hebben in het oordeel van de rechtbank.

Betonschaar

De slachtoffers van hun daden waren Jasper Vernes-Sewratan (35) en Ronnie Sewratan-Vernes (31). Ze wilden samen naar huis lopen, toen ze belaagd werden. Ronnie werd zelfs aangevallen met een betonschaar. Hierdoor verloor hij een aantal voortanden. Bij Jasper was de schade minder permanent, maar hij liep kneuzingen op aan rug en knie en had een bloeduitstorting bij zijn ribben.

„Opeens zie ik een van die gasten een betonschaar uit zijn jas pakken", zo blikt Jasper later terug bij RTL Nieuws. Wat er dan gebeurt, krijg hij even niet mee totdat hij Ronnie hoort schreeuwen. „Jasper ze hebben mijn tanden eruit geslagen', dat is de schrik van mijn leven. Ik was helemaal van slag, dat is gewoon niet te bevatten."