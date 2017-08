Tieners veroorzaken opzettelijk scooterongeluk

Twee minderjarige jongens uit Lathum (Gelderland) zijn vrijdagavond aangehouden voor het opzettelijk veroorzaken van een scooterongeluk. De jongens, tussen de 13 en 16 jaar oud, spanden een touw over de weg heen, waardoor een scooterrijdster even later keihard onderuit ging.

De verwondingen van het meisje op de scooter vielen gelukkig mee: ze hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis, maar had wel verwondingen in haar gezicht. Ook is haar scooter flink beschadigd.

Fuik

De twee jongens bleken eerder die avond hun hond te hebben uitgelaten, toen ze zagen dat er een fuik in het water bij een brug lag, die met een touw aan de reling was vastgemaakt. Ze haalden de fuik uit het water en lieten hem over de weg naar de andere kant van het water lopen, waardoor het touw over de weg gespannen was. Daar is het meisje op de scooter even later tegenaan gereden, waarna zij een flinke klapper maakte.

Agenten hebben de twee tieners op zo'n 300 meter van het ongeluk kunnen aanhouden. De jongens zijn meegenomen naar het politiebureau in Arnhem.