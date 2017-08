Terreurverdachte Rotterdam eigenlijk 'lokterrorist'

De terreurverdachte Jimmy F. (22) die vorige week werd gearresteerd omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag in Rotterdam, is eigenlijk helemaal geen terrorist, maar een 'lokterrorist'. Dit meldt De Volkskrant woensdag.

'Terroristen ontmaskeren'

De Volkskrant publiceerde het stuk, naar aanleiding van verschillende gesprekken die de krant voerde in combinatie met inzage in documenten en chatconversaties. F. zit op dit moment vast op verdenking van betrokkenheid bij terroristische misdrijven en wordt twee weken langer in voorlopige hechtenis gehouden. Volgens zijn advocaat, Karianne Bal, was het enige doel van F. om 'terroristen te ontmaskeren.' ,,Dat doet hij al jaren. Ik heb er veel moeite mee dat hij blijft vastzitten", aldus Bal tegen De Volkskrant.

F. zou betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen van een aanslag tijdens een concert van rockband Allah-Las in Rotterdam. De aanslag werd uiteindelijk voorkomen omdat de Spaanse politie Nederland wist te waarschuwen. F. werd die nacht opgepakt, omdat hij via chatprogramma Telegram dreigingen over het concert zou hebben geuit.

Syria General

F. is volgens De Volkskrant lid van Syria General: een groepering die via internet op zoek gaat naar moslims die uit naam van IS aanslagen willen plegen in Europa. De groep wordt ook wel de Anti-Terreur Infiltratie Eenheid genoemd. Groepsleden bespreken hoe ze informatie uit terroristen kunnen krijgen, en er wordt een handleiding aangeboden waarin methoden staan om te infiltreren op de onlinekanalen van IS.

Het lukte F. om in contact te komen met ene Ayoub, die hem vertelde bezig te zijn met een aanslag die 'groter zou worden dan die in Parijs.' Vrienden van F. menen dat F. er via Syria General alles aan deed om te weten te komen wat Ayoub precies van plan was. Dit om de aanslag te voorkomen. F. zou toen zelf - om ervoor te zorgen dat Ayoub zijn plan zou vertellen - hebben gebluft dat hij een aanslag op een concert in Rotterdam aan het plannen was.

Spanje waarschuwde

Het is goed mogelijk dat de Spaanse politie het bericht van F. heeft opgevangen en Nederland heeft gewaarschuwd. Het concert van Allah-Las werd uiteindelijk op last van burgemeester Aboutaleb afgelast en de paniek was groot. Twee anonieme bronnen menen nu dat Jimmy F. regelmatig met de AIVD in contact was en zeggen tevens dat de AIVD op de hoogte was van de infiltratiepoging van F. Volgens hen had de ophef rondom de 'geplande aanslag' voorkomen kunnen worden. De AIVD wil het nieuws bevestigen noch ontkennen.