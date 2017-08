'Schrikbarend veel bezorgsushi is onfris'

Het is zo makkelijk: na een drukke werkdag een lekker doosje sushi laten bezorgen. Helaas is die niet altijd zo fris. Volgens de Consumentenbond bevat 31 procent van de sushimaaltijden die worden thuisbezorgd te veel bacteriën. De bond noemt dat ,,een schrikbarend hoog percentage''.

De verontreiniging wordt veroorzaakt door slechte hygiëne bij de bereiding van de Japanse hapjes. Tot die conclusie komt de bond na een steekproef van 160 sushimonsters afkomstig van twintig restaurants in vijf steden. Daar wordt met vuile handen of vervuilde snijplanken gewerkt. De bezorgsushi zijn in veel gevallen wel vers.

Ziekmakende bacterie

Tussen de onderzochte restaurants bestaan grote verschillen. Het beste en slechtste restaurant zitten allebei in Leiden. SushiPoint Leiden kreeg een 9,6 en Sushi Time Leiden een 2,5. Bij Sushi Time Leiden was de sushi niet hygiënisch klaargemaakt èn niet vers. Op 2 van de 8 onderzochte sushimonsters van Sushi Time Leiden zat bovendien een ziekmakende bacterie. Verder werden sushibezorgers in Groningen, Rotterdam, Breda en Amersfoort bekeken.

Sushi-ketens

In de test zaten 4 ketens. SushiPoint scoorde met beide vestigingen (Breda en Leiden) uitstekend en ook van Shabu To Go behaalden beide locaties (Amersfoort en Rotterdam Coolsingel) goede scores.

Het beeld bij Sumo Sushi Express is wisselend. De locatie in Breda eindigt op de tweede plaats, terwijl de vestiging in Groningen maar net een voldoende krijgt. Ook de onderzochte locaties van Sushi Time scoren uiteenlopend: Amersfoort scoort een 6,7 terwijl Leiden dus onderaan eindigt met een 2,5.

In 2015 onderzocht de Consumentenbond de sushi in all-you-can-eat-restaurants. Toen bleek 64 procent van de onderzochte monsters te veel bacteriën te bevatten.