Vraagtekens bij line-up Reggaeton Beach Festival

Het klonk allemaal zo veelbelovend voor de Nederlandse latinfans. Don Omar, Maluma, Farruko, Gente de Zona en nog veel meer grote namen zouden aankomende zaterdag optreden op het strand van Scheveningen. Het lijkt er echter steeds meer op dat de fans misleid zijn. De meeste van deze artiesten zijn namelijk helemaal niet in Nederland dit weekend.

Komen de artiesten nou wel of niet naar het Reggaeton Beach Festival in Den Haag? Dat is de vraag die nu bij veel fans speelt. Op het hoofdpodium werden namelijk acts als Gente de Zona, Don Omar, Farruko, Maluma, Yandel, Omega, J. Alvarez genoemd, maar met nog maar twee dagen te gaan, is de line-up nog steeds niet bevestigd. Op de Facebookpagina van het festival staat momenteel dat fans kunnen stemmen op de verschillende acts. Een mogelijkheid om dat te doen, ontbreekt echter.

In de agenda van de artiesten staat geen 'Scheveningen'

Een groot deel van de artiesten die zijn aangekondigd, is helemaal niet in de gelegenheid om naar Scheveningen af te reizen, blijkt uit een kort onderzoek van radiozender FunX. Een kleine check leert ons ook dat Farruko zaterdag optreedt in El Paso, Texas, Gente de Zona in Miami staat en de Amerikaanse Omega niet zou mogen reizen vanwege een openstaande straf. „Wat ik vreemd vind, is dat het niet geval kan zijn dat de organisatie met deze mensen in gesprek zou zijn”, stelt VVD-raadslid Monique van der Bijl.

„Het is heel erg misleidend", vindt Van der Bijl, die zelf ook kaartjes voor het festival heeft. „Het wekt de indruk dat je op een festival komt waar vier of vijf topnamen komen, en de kaartjes zijn ook niet goedkoop. Je verwacht dan gewoon meer." Bovendien trekt het fans om bepaalde artiesten te noemen. „Neem Maluma, het is nogal een uitzondering dat je hem in Nederland kunt zien optreden. Hier komen veel extra fans op af."

Paniek bij de fans

Bij de fans heerst momenteel vooral veel verwarring. „Weet iemand wat de officiële line-up is ik heb al een paar keer een bericht gestuurd maar geen reactie gekregen", vraagt iemand zich af op de Facebookpagina van Reggaeton Beach Open Air. Er worden ook al tickets verkocht uit voorzorg: „Ik heb mijn tickets verkocht omdat er nog niets bekend is over de line-up. Ik denk dat iedereen wil weten wie er nu gaat optreden."

Van der Bijl vindt het vervelend voor de mensen die al een kaartje hebben en deze nu proberen te verkopen: „Ik vind het lullig dat een heleboel mensen hun tickets op Ticketswap hebben gezet omdat ze het als een malafide bedoening zien en het dus maar verkopen, en straks verlies op de kaartjes maken omdat de line-up zo laat duidelijk wordt." Hoeveel mensen er precies naar het festival komen is onbekend. Het Facebook-event heeft 8200 bezoekers op 'aanwezig' staan en 51000 op 'geïnteresseerden', geen geringe aantallen.

Gaat het wel door?

Naar verwachting gaat het feest wel door op zaterdag. „De wethouder heeft contact opgenomen met de organisatie en die hebben laten weten dat het doorgaan.", vertelt van der Bijl „Ik heb van Beach Stadion in Scheveningen bovendien begrepen dat alles gewoon geregeld is: de catering, drankjes, er is een sound-check gedaan."

Aan het AD bevestigt wethouder Karsten Klein (CDA) dat er contact is geweest over de line-up. „We hebben gezegd: maak zo snel mogelijk bekend hoe de programmering eruit ziet. We moeten niet hebben dat straks een paar duizend man ontevreden zijn over de opzet en gaan mokken'', zei Klein. „Maar welke artiesten er komen: daar gaan wij niet over.''

Naar verluidt zal de line-up vandaag bekend worden gemaakt, maar op het moment van schrijven is dit nog niet het geval. De organisatie was niet bereikbaar voor commentaar.



Wordt dit de Nederlandse variant op het Fyre Festival? We houden het in de gaten!