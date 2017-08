Primark moet misstanden in drie maanden oplossen

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Primark drie maanden tijd gegeven om aan alle wettelijke voorschriften op de werkvloer te gaan voldoen. Eerder dit jaar kwam de winkelketen negatief in het nieuws omdat medewerkers massaal klaagden over de slechte werkomstandigheden.

Veel personeelsleden klaagden bij vakbond FNV. De klachten gingen onder meer over de te hoge werkdruk en de respectloze behandeling door leidinggevenden. De bond schakelde daarom Inspectie SZW in voor een onderzoek.

Hoewel Primark al snel beterschap beloofde, blijkt nu dat nog niet aan alle voorwaarden is voldaan. De Inspectie bevestigt aan RTL Nieuws dat het onaangekondigd onderzoek heeft uitgevoerd bij acht filialen van de keten.

Werkdruk

Het rapport is niet openbaar, maar een woordvoerder vertelt dat er is gekeken naar arbobeleid, hoe er wordt omgegaan met contracten en hoe er met het personeel wordt gecoomuniceerd.

Het FNV stelt dat de inspectie in grote lijnen dezelfde misstanden tegenkwam als de bond. Zo schort het bijvoorbeeld volgens FNV-bestuurder Moulay Bouanani aan de risico-inventarisatie: de inschatting van de gezondheids- en veiligheidsrisico's voor werknemers tijdens het uitvoeren van hun werk.

Daarnaast zouden leidinggevenden zich niet genoeg bewust zijn van de werkdruk en hoe deze kan worden verlicht. Ook schoot de manier waarop wordt omgegaan met ziektemeldingen tekort. Volgens de bond krijgen de managers van de filialen inmiddels wel trainingen om dat te verbeteren.

In juni zijn tijdens een gesprek tussen de leiding van Primark en de Inspectie de bevindingen gedeeld met het bedrijf, waarna er een zogeheten 'eis tot naleving' is geformuleerd. Hierin staan de tekortkomingen vermeld en wordt van het bedrijf geëist om de problemen te verhelpen. Die eis is nu definitief geworden, wat betekent dat Primark nog drie maanden heeft om aan alle eisen te voldoen.

Bond blijft waakzaam

Volgens Bouanani zijn er wel al wat verbeteringen zichtbaar, maar blijft de bond waakzaam. Vlak nadat het nieuws in februari naar buitenkwam zouden sommige leidinggevenden zich duidelijk vriendelijker hebben opgesteld, maar dat verschilt per filiaal, aldus FNV. Ook zegt de bond de keten in de gaten te zullen blijven houden nadat de mediastorm is gaan liggen.

Een belangrijke eis van de bond, het oprichten van een OR, wordt in elk geval binnenkort ingewilligd. Op 12 september worden er OR-verkiezingen gehouden. Op die manier hoopt het FNV ook meer inzicht in het bedrijf te krijgen.

Reactie Primark

Primark laat in een reactie weten dat er nauw is samengewerkt met de Inspectie om 'interne richtlijnen en procedures te verbeteren'. „Wij vinden het welzijn van onze medewerkers van belang en willen al onze medewerkers eerlijk behandelen. Verder willen we dat Primark een van de favoriete werkgevers van Nederland is”, aldus het officiële statement van het bedrijf.

Opvallend is dat Primark in de veronderstelling is dat het zes maanden de tijd heeft om aan alle eisen te voldoen. Zij snappen niet waar de termijn van drie maanden vandaan komt.