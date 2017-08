Plan voor boete op loslopende katten in Tilburg

Toegegeven: fijn is het niet wanneer je thuiskomt en je een hoopje kattenpoep in je tuin aantreft, achtergelaten door de kat van je buren. Maar de maatregelen die Hans Smolders, voorman van Lijst Smolders, in Tilburg wil nemen, gaan wel erg ver. Hij wil dat er een verbod komt op loslopende katten en katten die hun 'grote boodschap' doen in een tuin die niet van hun baasje is.

Baasjes die zich niet aan deze regels houden, komt het te duur te staan: zij ontvangen een boete van 400 euro. De maatregelen zijn bedoeld om de overlast van katten in Tilburg hard aan te pakken.

Geen kattenhater

Smolders benadrukt tegenover Omroep Brabant dat hij geen kattenhater is, maar dat de dieren wel voor enorm veel overlast zorgen als zij loslopen. De politicus wil af van de opvatting dat enkel honden en hun baasjes overlast veroorzaken. „Er moet ook een verbod komen op loslopende katten.”

Afschaffing hondenbelasting

Het plan van Smolders: de hondenbelasting afschaffen en vervangen door een zerotolerance beleid voor zowel honden- als kattenbezitters. Verder wil hij dat in elke wijk in Tilburg twee toezichthouders rondlopen, die de baasjes van de dieren aan kunnen spreken om hun gedrag.



„Eigenaren van katten moeten net als de baasjes van honden het dier bij zich gaan houden. Dus niet meer op straat laten ronddwalen met alle overlast van dien”, legt Smolders uit. Wie zijn of haar kat toch wil laten loslopen, moet maar een tuigje omdoen, vindt Smolders. „Zodat het in de eigen tuin zijn gang kan gaan.”

Veel reacties

De politicus zegt zelf veel reacties op zijn plan te krijgen. „Het zijn er echt heel veel en de meeste mensen zijn het eens met me. Het is niet de bedoeling dat de tuin van de buurman wordt gebruikt als kattenbak. Daarom een totaalverbod op loslopende katten.”

Wat de rest van de gemeenteraad van dit plan vindt, is niet bekend. Lijst Smolders is met vijf zetels de vierde van twaalf partijen in de Tilburgse gemeenteraad.