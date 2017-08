NS zet mobiele vaatwasser in voor schone prullenbak

Als je weleens met de trein reist, ben je ze waarschijnlijk meer dan eens tegengekomen: vieze treinafvalbakjes. Waar etensresten, stukken kauwgom en dingen waarvan je herkomst liever niet weet in achterblijven. De bakken worden volgens NS vaak genoeg geleegd en schoongemaakt, maar er blijft regelmatig een vieze laag in achter. Daar is nu een oplossing voor gevonden.

Namelijk: een mobiele vaatwasser, die verstopt zit in een bus van CleanCarts. De mobiele vaatwasser is eigenlijk bedoeld voor het schoonmaken van winkelwagentjes en -mandjes (want: bacteriën), maar een NS-medewerker had het idee om hem te gebruiken voor de treinafvalbakken.

Eens in de 90 dagen

Normaal gesproken worden ze maar eens in de negentig dagen met de hand schoongemaakt. „Schoonmakers doen hun best om handmatig met een doekje te zorgen voor een frisse afvalbak. Dit kost veel tijd en het blijft lastig om de bakjes echt goed schoon te krijgen. Vooral kauwgom laat moeilijk los”, zegt Manager Reiniging van de NS Joost van der Bijl.

Volgens Van der Bijl zijn de eerste resultaten van de mobiele vaatwasser veelbelovend. Op dit moment experimenteert NS met een bus die eenmaal per week naar de servicelocatie in Zwolle rijdt. Blijkt dit een succes, dan moet het systeem gebruikt gaan worden voor treinen met gemakkelijk los te schroeven afvalbakken.

NS benadrukt dat de mobiele vaatwasser duurzaam is. De reinigingsmiddelen waarmee gewerkt wordt zijn biologisch afbreekbaar en de afvoer van het spoelwater wordt door CleanCarts zelf geregeld.