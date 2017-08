Puppy from hell onderwerp van Metro's nieuwe strip

Hans van Oudenaarden is Metro’s nieuwe striptekenaar. Met de strip ‘Puppy Love’ trakteert hij lezers vanaf maandag 21 augustus dagelijks op de verhalen van de onderlinge strijd tussen een kat en een puppy. De kat leeft als een koning, totdat hij er op een dag een zusje bij krijgt: de puppy.

„De wereld van de kat staat op z’n kop en zijn gevoelens schieten alle kanten op. Want de ‘grote broer’ haat zijn nieuwe zusje, maar hij moet ook van haar houden en haar beschermen”, zegt Van Oudenaarden. „De puppy is op haar beurt onverwoestbaar optimistisch en gek op haar grote broer.”

De strips zijn gebaseerd op de huisdieren van Van Oudenaarden en zijn vrouw Caroline, die ook aan de strips meewerkte. „Onze kat Robin stond lange tijd geleden voor hetzelfde dilemma toen wij hond Nell in huis namen. In het begin was Robin heel erg van slag, maar de dieren konden niet om elkaar heen en uiteindelijk werden ze goede vrienden.”

Vano en Caro, zoals het duo in de stripwereld bekend staat, waren op vakantie toen ze op het idee kwamen een serie strips over de huisdieren te maken. „Het begon als een grapje. Maar de afgelopen vijf jaar werd de stapel strips over de ‘Puppy from Hell’ steeds groter”, zegt Van Oudenaarden. Hij is heel 'blij verrast' dat de strips nu op papier verschijnen.

De strip volgt op veel ander tekenwerk. Van Oudenaarden is bioloog maar werkt al dertig jaar als striptekenaar. Hij begon in 1987 voor weekblad Donald Duck en hij werkte de afgelopen jaren onder andere mee aan de strips van ‘Jan, Jans en de Kinderen’ en de ‘Looney Tunes’ .

De strips ‘Puppy Love’ verschijnen vanaf maandag 21 augustus elke dag in Metro. „Veel strips zijn op zichzelf staande grapjes, maar er zitten ook langer lopende avonturen tussen”, besluit Van Oudenaarden.