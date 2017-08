Marechaussee gebruikt vaker geweld op luchthavens

De Koninklijke Marechaussee heeft vorig jaar een stuk vaker hardhandig moeten ingrijpen op Schiphol. Het gaat vooral om gevallen waarbij reizigers of daklozen onder invloed zijn van drank of drugs, of verward zijn.

Een woordvoerder van de marechaussee heeft dit zaterdag bevestigd naar aanleiding van een bericht in het Algemeen Dagblad (AD). In totaal is 110 keer geweld gebruikt. Ter vergelijking: in 2015 werden er 87 gevallen geregistreerd.

Van de 110 geweldsincidenten zijn er twee door het Openbaar Ministerie (OM) onder de loep genomen. Het OM concludeerde dat de Marechaussees ‘te zwaar hadden ingezet’, aldus het AD, maar ging niet over tot vervolging. Twee keer heeft de Marechaussee vorig jaar een vuurwapen gebruikt. Volgens de Rijksrecherche was dat in beide gevallen terecht.

Verwarde personen

De Marechaussee wijt de opvallende stijging aan een toenemend aantal verwarde personen op de grote luchthavens. „Mensen hebben dan bijvoorbeeld te veel gedronken of hebben drugs gebruikt. Op Schiphol is het ook ontzettend druk: de marechaussee komt hierdoor ook steeds meer in contact met reizigers. Mensen zijn bovendien ook mondiger geworden”, aldus de woordvoerster.

Marechaussees gaan over tot geweld als iemand hen aanvalt, of zich verzet tegen een aanhouding. In zulke gevallen maken ze gebruik van de wapenstok, pepperspray of in het uiterste geval hun vuurwapen.