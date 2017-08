Limburger verkoopt huis voor 85 bitcoins

Didi Taihuttu, heeft zijn woning in Venlo te koop gezet en vraagt geen keiharde cash maar bitcoins. De man wil 85 bitcoins voor zijn stulpje, omgerekend is dat ongeveer 300.00 euro, maar als het even tegenzit zou zijn woning ook zo voor 1000 euro kunnen worden verkocht.

Taihuttu heeft goed over zijn besluit nagedacht, maar zijn vertrouwen in de bitcoin is groot en hij is er van overtuigd dat het een goede stap in zijn leven is. De Limburger heeft een makelaar en een notaris gevonden die hem willen helpen.

Om met bitcoins te betalen is er geen derde partij zoals een bank nodig, dit komt omdat alle transacties in een grote open database geregistreerd staan. De bitcoin, is een digitale munt en werd in 2008 geïntroduceerd door de Amerikaanse Japanner Satoshi Nakamoto.

Koersval

In Nederland is er al vaker geprobeerd huizen te verkopen in de digitale munt, toch is er een groter risico dan als je een huis verkoopt voor normaal geld. De wisselkoers van de bitcoin is niet altijd even stabiel, toch houd de Limburger rekening met een eventuele koersval: ,,In het ergste geval verkoop ik mijn huis voor 100.000 of zelfs 1.000 euro," zegt hij aan De Limburger.