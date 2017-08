Kim leeft dankzij nieuwe longen

Ziek zijn in de bloei van je leven, hoe ga je daarmee om? Kim Clement (30) leeft met de ongeneeslijke taaislijmziekte Cystic Fibrosis (CF).

De documentaire Buiten Adem, vrijdagavond op de buis, vertelt het persoonlijke verhaal van Kim Clement (30) en Sarah Smit (28), verfilmd door freelancejournalisten Iris Verhoeven en Els Anker. Zowel Kim als Sarah heeft een taaislijmziekte, wat inhoudt dat het slijm in hun lichaam zodanig taai is dat afvalstoffen en enzymen niet goed vervoerd kunnen worden waardoor onder andere slijmophopingen in de longen ontstaan.

Een pikzwarte diagnose

Omdat Cystic Fibrosis een erfelijke, chronische en (tot dusver) ongeneeslijke ziekte is, is longtransplantatie het laatste redmiddel om in leven te blijven. Maar daar zitten nogal wat haken en ogen aan; er zijn namelijk niet alleen te weinig donoren, je komt pas in aanmerking voor een transplantatie als je echt ziek genoeg bent maar ook nog genoeg kracht hebt om na de zware ingreep te herstellen. “In april 2009 lag ik al een tijdje in het ziekenhuis aan de beademing, ik kon niets meer; als ik van het ziekenhuisbed naar de badkamer moest lopen en terug, was ik helemaal bekaf”, vertelt Kim. “Ik was er zo slecht aan toe dat ik met urgentie op een internationale longtransplantatielijst werd gezet.” Door ernstige donorschaarste duurde het maar liefst 26 weken voor Kim haar longtransplantatie ook daadwerkelijk kon ondergaan.

Leven nu het kan

Inmiddels is de transplantatie van Kim zes jaar geleden en geniet ze weer volop van haar leven. Desalniettemin biedt een donorlong haar niet het eeuwige leven. “Het is een enge gedachte dat ik hieraan dood zal gaan, maar we gaan allemaal dood. Het is zoals het is en ik maak er het beste van: ik geniet van alle dingen die ik wel kan en daar put ik kracht uit. Ik moet leven nu het kan!”, zegt ze nuchter. Nog steeds is het voor Kim een zoektocht hoe ze haar energie moet verdelen en is het een grote uitdaging om haar eigen grenzen te accepteren. Prioriteiten stellen is dan ook haar sleutel tot geluk. “Ik vind het fijn dat ik weer kan werken, maar ik vind mijn carrière niet zo belangrijk als veel van mijn leeftijdgenoten. Mijn ziekte zet soms dingen in perspectief, mijn vrienden maken zich bijvoorbeeld druk om hun pensioen terwijl ik blij ben als ik 70 mag worden.”

Buiten Adem

“Voor mij was het heel bijzonder om zo’n grote rol te hebben in de documentaire”, zegt Kim. “Eind vorig jaar zijn Iris en Els begonnen met filmen en in juni is de film in première gegaan. Ze vertellen het verhaal op een hele respectvolle en toegankelijke wijze, maar het was wel een intensief proces.” Wat Kim hoopt? Dat mensen na het zien van de documentaire beter gaan nadenken over het donorschap. “Het afstaan van een donor kan een verschil tussen leven of dood betekenen, dat is een belangrijke keuze. Al veranderen mensen niet van mening, de documentaire laat je wel nadenken over welke invloed het heeft.”

Vrijdag 1 september is de documentaire Buiten Adem te zien op het themakanaal NPO Cultura bij 'De Makers Van Morgen' om 19.20 uur en op 2Doc.nl.