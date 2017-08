Kamelen eten Castricum kaal

De politie in Castricum is zaterdagochtend afgegaan op een melding van overlastgevers. Eenmaal ter plaatse ontdekten de agenten echter dat niet hangjongeren de wijk onveilig maakten, maar acht ontsnapte kamelen.

De hongerige dieren besloten zaterdagochtend op ontdekkingstocht te gaan in Castricum en te genieten van planten en bomen in de wijk. De beesten waren ontsnapt uit hun verblijfplaats in de Brink, waar Circus Renz hun kamp had neergezet.

Nachtelijk avontuur

De agenten vonden de ochtendwandeling van de kamelen echter een minder goed idee. Samen met een medewerker van het circus vormden de agenten een menselijke ketting om de losgebroken dieren in te sluiten. De agenten brachten de kamelen na hun nachtelijke avontuur weer terug naar hun verblijfplaatsen.

“Ik heb al veel vreemde meldingen gehad”, aldus wijkagent Wesley Wessendorp. “Inmiddels zijn de kamelen zijn weer terug op hun plek.”

Vrijgezellenfeest

Het is niet de eerste keer dat de politie een kameel van de straat haalt. Eerder haalde de politie in Amsterdam ook al een dier van de straat tijdens een vrijgezellenfeest.