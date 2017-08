Joyce en Scarlet zoeken zaad via YouTube

De zoektocht naar een goede zaaddonor is niet makkelijk. Daarom proberen Joyce en Scarlet het op een nieuwe en unieke manier: een oproep via YouTube. Hoewel de video ‘Lesbiennes Zoeken Zaad’ vooral grappig is, is de boodschap serieus: het koppel is namelijk echt op zoek naar een donor.

Joyce Everink (34) en Scarlet Hemkes (35) van het Nederlandse YouTube-kanaal Ik Vrouw van Jou staan bekend om hun eerlijkheid op social media. Ze willen het échte leven laten zien, met de problemen die daarbij komen kijken. „We vinden het heel belangrijk dat we de realiteit laten zien, niet het perfecte plaatje wat je overal ziet bij vloggers of YouTubers”, vertelt Scarlet. De nieuwste video waarin de zoektocht naar een spermadonor centraal staat, geeft dan ook een kijkje in hun leven.

Goede donor moeilijk te vinden

In de video zien we hoe de dames op diverse plekken op zoek gaan naar zaad, bijvoorbeeld in een dierenwinkel, een tuincentrum en online. Met de vondsten gaan ze naar een arts, maar die maakt aan hen al snel duidelijk dat het niet gaat werken. Een humoristische video dus, maar wel met serieuze boodschap: Joyce en Scarlet zijn namelijk echt op zoek naar een zaaddonor. Het filmpje eindigt dan ook met een oproep: kun jij ons het juiste zaad leveren?

Maar waarom probeert het koppel het via YouTube? „We wilden in de eerste instantie een zaaddonor zoeken zonder dat mensen ervan afwisten, maar besloten het uiteindelijk toch naar buiten te brengen en gebruik te maken van ons bereik”, vertelt Scarlet. „Het is namelijk lastig om een goede donor te vinden.”

Vervelende ervaringen

Er zijn meerdere opties om een zaaddonor te vinden, je kunt bijvoorbeeld naar een donorbank in het ziekenhuis gaan. Maar daar heeft het koppel geen positieve ervaringen mee. „Er werd niet heel zorgvuldig omgegaan met gegevens”, stelt Scarlet. „Van een van de donorbanken hoorden we na een half jaar ineens dat ze failliet waren en bij een ander ziekenhuis waren de dossiers al bij binnenkomst verwisseld.”

De voorkeur van Joyce en Scarlet gaat uit naar een donor waarmee ze in gesprek kunnen gaan, maar ook dat is niet makkelijk als deze niet binnen je familie- of vriendenkring te vinden is. Een oproep was dan ook de volgende stap en dat leverde op z'n zachtst gezegd bijzondere reacties op. „Sommige mails waren niet eens te lezen, zo vreemd was het Nederlands taalgebruik. Er was zelfs iemand met een eigen website gewijd aan doneren; we vroegen ons af of het misschien zijn beroep was om kinderen op de wereld te zetten.”

Geen fotomodel

Wat de dames wel zoeken in een donor? „Het staat voorop dat hij betrouwbaar is en dat er een klik is. Niet omdat wij willen dat hij een rol speelt in de opvoeding, maar we vinden het wel belangrijk dat als een kind - op welke leeftijd dan ook - vraagt ‘wie is mijn papa?’, je gewoon met trots een foto kunt laten zien en later een wandeling kunt maken.” Openstaan voor incidenteel contact, is dus een vereiste en ook humor is belangrijk: „We hopen in contact te komen met een man die hier de humor van inziet, maar tegelijkertijd ook de serieuze wens begrijpt.”

Een fotomodel hoeft het daarentegen niet te zijn. „Licht kalend, blond of bruin, het maakt mij niet uit”, aldus Scarlet. „Ik heb liever wel dat hij niet al twintig kinderen op de wereld heeft gezet. Dat lijkt mij best ingewikkeld voor een kind.”

Denk jij de perfecte match te zijn? Reageren kan via ikvrouwvanjou@gmail.com