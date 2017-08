Islamitische basisschool Leiden doelwit van Pediga

Veel scholen zijn maandag weer begonnen, maar voor de leerlingen van de islamitische basisschool Er-Risèlèh in Leiden begon het schooljaar niet zoals die op elke andere. Dankzij een anti-islamistische ‘tegenactie’ konden ze hun school namelijk niet in.

Bij de wortel

Leden van Pegida hingen afgelopen nacht een hangslot om het grote hek, zodat de leerlingen niet zomaar naar binnen konden. Daarnaast hing er aan het slot een blaadje met daarop onder andere een doodshoofd en een begeleidende tekst. „De islam zorgt voor vreselijke aanslagen in Europa. Je moet het probleem bij de wortel aanpakken. Dat is ook het sluiten van islamitische scholen.”

„We zijn hier erg van geschrokken. Het is zorgwekkend, want je weet niet wat mensen in hun hoofd halen. Veel medewerkers voelen zich nu niet veilig, en we hebben nog geen politie zien surveilleren”, verklaart een woordvoerder van Er-Risèlèh tegenover Omroep West.

Misselijk makende actie

Ook de lokale PvdA heeft zich uitgesproken tegen de actie van Pediga. De fractie noemt het ‘een misselijk makende actie van extreemrechtse losers’. Er gaan dan ook vragen gesteld worden aan het college van burgemeester en wethouders.

„We hebben natuurlijk al eerder wat incidenten met gehad met een bekladding van een moskee en dreigbrieven die gestuurd zijn. Dus ik vind het belangrijk dat we hier als stad alert op blijven”, aldus PvdA-raadslid Abdelhak Jermoumi.