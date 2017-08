Hollands glorie: heides kleuren paars

De zomer is dan misschien bijna voorbij, de Hollandse heides staan op verschillende plekken in bloei. En dat levert sprookjesachtige beelden op. De paarse heides zijn op verschillende plekken te bewonderen: bijvoorbeeld in het Goois Natuurreservaat bij Hilversum en op de Posbank bij Rheden.

Lees ook: Telescoop toont prachtig beeld sterrenbroedplaats

De heides staan er bijzonder goed bij dit jaar. Hoe dat kan? Boswachter André Donker schrijft op zijn blog dat de heidehaan, een bladkever, afgelopen winter niet heeft toegeslagen. Als de kever dit wel doet, kan hij een hoop schade aanrichten door massaal van de struikheide te eten. De heide sterft dan waardoor we de prachtige paarse vlakten op onze buik kunnen schrijven. Ook de vele regenval in de maand juli heeft geholpen; de heide heeft zoveel water gehad, dat hij goed kon groeien.

De sprookjesachtige paarse heides zijn een walhalla voor natuurfotografen. Zo maakten de jongens van Drones4Life Gelderdrone beelden van de paarse heide bij de Posbank:

Ook fotograaf Vincent Engel ging met een drone op pad. Hij legde paarse heide bij Hilversum vast:

De komende weken zullen de heides naar verwachting nog een stukje paarser worden. Ben je enthousiast geworden en wil je de paarse vlaktes met eigen ogen zien? Wacht dan niet te lang; half september kleuren de heides weer bruin.