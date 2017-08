De Aziatische tijgermug is ook opgedoken in Assen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zondag. Maar hoe gevaarlijk is deze mug en wat kun je er tegen doen? Zes vragen.

1. Hoe herken ik de tijgermug?

De Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië. Het insect is zwart-wit gestreept, iets kleiner dan een reguliere steekmug en heeft zich via internationale transporten van bijvoorbeeld gebruikte autobanden en zogeheten Lucky Bamboo-plantjes de afgelopen jaren verspreid over grote delen van de wereld. In tegenstelling tot de gewone steekmug, die vooral 's avonds en 's nachts steekt, steekt de tijgermug de hele dag door.

2. Hoe gevaarlijk is de tijgermug?

De tijgermug onderscheidt zich van een huissteekmug doordat ze in staat is een groot aantal ziektes over te brengen, waaronder knokkelkoorts en chikungunya. Als de vrouwtjesmug (het mannetje steekt geen mensen) een mens steekt, kan het virus op die manier worden overgedragen. In tropische landen kan het beestje nare ziektes met zich meebrengen. Zeker gezien de frequentie waarmee de mug steekt, kan het insect om die reden gevaarlijk zijn. Toch is de kans dat tijgermuggen in Nederland virussen van bepaalde infectieziekten overbrengen, te verwaarlozen. In Nederland komen de ziektes die de mug overbrengt, namelijk momenteel niet voor.

3. Waar is de tijgermug gesignaleerd?

De Aziatische tijgermug werd op 11 augustus ontdekt. Vooralsnog zijn er dit jaar op zeven plekken in Nederland tijgermuggen gevonden, waaronder ook in de gemeenten Aalten, Weert en Haarlemmermeer. Het is overigens niet de eerste keer dat de tijgermug opduikt. Vorig jaar dook het insect op zes plekken in Nederland op. Toen werd de mug ook al aangetroffen in Assen. De organisatie begon op 24 juli met de bestrijding van de tijgermug in Weert.

4. Wat kan ik er zelf tegen doen?

De tijgermug legt eitjes in kleine stilstaande bakjes met water zoals bloempotten, emmertjes en vaasjes. Ook water in gebruikte banden, dakgoten en regentonnen is een geschikte broedplaatst. Grote wateroppervlakten zoals sloten, kanalen en plassen zijn dat niet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vraagt bewoners op plekken waar ze muggen bestrijden vaak om medewerking. Zo kun je na iedere regenbui stilstaand water weggooien uit bakjes, vazen, emmers en bloempotten; zorgen dat dakgoten goed doorlopen; regentonnen afdekken; en regelmatig het water in vogelbadjes verversen. Bedekkende kleding, horrengaas en muggenwerende middelen zoals DEET zijn ook goede maatregelen. Denk je een tijgermug te zien? Maak een foto, bij voorkeur van een levende mug, en stuur deze naar de NVWA via www.nvwa.nl/muggen. De kans is overigens erg klein. In Nederland komen meer dan 30 muggensoorten voor. Alleen specialisten kunnen tijgermuggen onderscheiden van de normaal voorkomende muggensoorten.

5. Hoe bestrijdt de overheid de tijgermug?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt in de gaten of en waar de tijgermug in Nederland voorkomt. Het Centrum voor Monitoring van Vectoren (CMV), onderdeel van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, houdt regelmatig inspecties bij bedrijven die ‘Lucky Bamboo’ en tweedehands banden verkopen. Zij onderzoeken en signaleren de aanwezigheid van exotische muggen zoals de Aziatische tijgermug. Als de tijgermug gevonden wordt, worden de muggen op die locatie bestreden en uitgeroeid. Deze maatregelen worden uit voorzorg genomen om te voorkomen dat de tijgermug zich in Nederland gaat vestigen. De bestrijding bestaat uit het spuiten van een insecticide en het voorkomen van broedplaatsen in voornamelijk stilstaand water.

6. Kan de overheid de import van muggen ook tegenhouden?

Nee, dat gaat niet. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) organiseerde in 2008 een expertbijeenkomst om het risico voor de volksgezondheid van de import van de tijgermug in Nederland opnieuw in te schatten en advies uit te brengen over mogelijke aanvullende maatregelen. De conclusies waren dat het uiteindelijk onmogelijk zal zijn om de vestiging van de tijgermug in Nederland te voorkomen. Het uitgangspunt van de maatregelen is om deze vestiging zo lang mogelijk vertragen. Daarom zijn de maatregelen erop gericht om de introductie en vestiging van de tijgermug via Lucky Bamboo-kassen en tweedehands-bandenbedrijven te voorkomen dan wel te bestrijden. Verder is er een continue monitoring van importroutes opgezet, onder andere door inspecties uit te voeren op bovengenoemde bedrijven en het plaatsen van muggenvallen.