Gezin zet katten in klein hok tijdens vakantie

We maakten afgelopen week al melding van een gezin dat de hond tijdens de vakantie alleen achterliet in de tuin, maar er zijn meer Eindhovense gezinnen die moeite hebben om hun huisdieren goed achter te laten tijdens de vakantie.

Dit weekend was het namelijk raak in de wijk Woensel, toen de politie een poes en haar drie kittens in beslag nam, nadat buurtbewoners melding hadden gemaakt van aanhoudend kattengepiep. Het gezinnetje zat opgesloten in een konijnenhok, waar uiteraard amper drinken aanwezig was om het gedurende de vakantie van hun baasjes uit te houden.

Vol uitwerpselen

„Het hok stonk, zat vol vliegen en uitwerpselen”, staat op het Facebookaccount van de politie Eindhoven. „We zagen dat er geen water beschikbaar was voor de poes en haar kittens. Daarnaast lagen nog maar een paar brokjes in een vies metalen bakje. De bewoners bleken al enige tijd op vakantie te zijn. Direct vulden wij een bakje met water. De poes dook meteen op het bakje en heeft minutenlang gedronken.”

Doordat de poes al die tijd niet of nauwelijks had kunnen eten en drinken, was ze ook niet in staat geweest om genoeg moedermelk te produceren om zo haar jongen te voeren. Dat was dan ook een van de hoofdredenen om de dieren in beslag te nemen.

Bekijk ook: Gezin laat hond tijdens vakantie achter in tuin

„Bij de opvang zullen de poes en haar kittens worden nagekeken door een dierenarts”, zo schrijft de politie. „Door de rechter zal worden besloten of de katten uiteindelijk terug mogen naar de eigenaar of dat zij een ander thuis krijgen. Met name tijdens de vakantieperiode blijken veel mensen onvoldoende zorg te kunnen bieden voor hun huisdier. Er wordt in die gevallen onvoldoende rekening gehouden met de belangen van het dier. Geen of onvoldoende zorg bieden aan een dier is echter strafbaar en men kan hiervoor strafrechtelijk vervolgd worden.”

Compliment

Tot slot is er nog ruimte voor een complimentje. „Als politie zijn we bijzonder blij met deze oplettende en zorgzame wijkbewoners die ons hebben gebeld.”