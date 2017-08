Gezin laat hond tijdens vakantie achter in tuin

Dat honden achter worden gelaten in warme auto's is elke zomer - helaas - weer een gespreksonderwerp. Deze Eindhovenaren gingen echter nog een stapje verder en liet hun hond gewoon in de tuin gedurende hun vakantie.

Omdat de hond de buren van de bewoners aan de Mathildelaan wakker hield, kreeg de politie afgelopen nacht de nodige meldingen binnen. Daarop werd de hond door de autoriteiten uit de tuin gehaald. Even later bleek dat de buren al twee tot drie weken weg waren.

Afwezige familie

„De hond zou verzorgd worden door familie en zouden om de dag komen om de hond eten te geven", zo weet de politie inmiddels. Maar daarvan lijkt weinig terecht te zijn gekomen. „Collega's zagen dat de tuin vol met ontlasting lag en dat de hond mank liep. De collega's vonden het een schrijnende situatie en konden het hier niet zo achterlaten. De overlast moest stoppen maar het was duidelijk dat er ook niet goed voor de hond werd gezorgd."

Aan de Officier van Justitie werd vervolgens gevraagd of het dier in beslag genomen mocht worden. „De Officier gaf gelukkig toestemming en de hond ging met de collega's mee in de auto op weg naar het hoofdbureau. Daar werd direct een bedje voor de hond gemaakt. Hij heeft een tijdje bij de collega's achter de balie gelegen en kreeg water en eten. Door diverse collega's werd natuurlijk de nodige aandacht aan haar gegeven. Het was immers een hele lieve en vrolijke hond. Uiteindelijk gaven we haar een eigen plekje in het hondenhok zodat ze nog de nodige nachtrust kon hebben."

Briefje achtergelaten

„In de woning werd een briefje achtergelaten voor de verzorger van de hond dat ze op het hoofdbureau zit. De dierenpolitie zal de zaak verder op zich gaan nemen en passende maatregelen nemen", aldus de politie Eindhoven.