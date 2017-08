Geaardheid in openbaar: lastig voor meeste LHBTI’s

Hand in hand loopt Bob van Kolke (23) eigenlijk nooit. Van Kolke, die zich aangetrokken voelt tot mannen, kwam op zijn zeventiende uit de kast. Hoewel hij naar eigen zeggen altijd goede reacties heeft gehad, vindt hij het niet prettig gearmd over straat te lopen. „In het openbaar ben ik altijd wel voorzichtig: ik wil geen reacties uitlokken of provoceren.”

Ruim tweederde van de LHBTI’s zegt dat het een probleem is om in het openbaar je geaardheid te laten zien. Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder 25.964 mensen, waaronder 1.911 homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI). Volgens een kwart is het geen probleem openbaar homoseksueel te zijn.

Slaapkamer

Volgens het Opiniepanel heeft een derde van de LHBTI’s het afgelopen jaar in de praktijk te maken gehad met negatief gedrag, vooral in het openbaar of op het werk. „Als biseksuele vrouw krijg ik altijd dezelfde vragen”, aldus Iris ten Horst (26). „Ben je er al uit? Val je meer op mannen of op vrouwen? Ook wat betreft mijn seksleven zijn mensen bepaald niet terughoudend.” Ze zucht.„Vaak zijn opmerkingen semi-grappig bedoeld, maar soms vind ik dat wel vervelend. Ik vraag toch ook niet aan anderen wat er in de slaapkamer gebeurt?”

Desondanks zegt bijna driekwart van de deelnemers dat het over het algemeen goed gaat met de homo-acceptatie. Ook van de LHBTI’s zegt 68 procent dat. „Ik heb eigenlijk nooit negatieve reacties gehad op mijn coming-out”, zegt Van Kolke. „Af en toe zeggen mensen wel eens onhandige dingen, zoals ‘Ik hou niet van homo’s, maar jij bent een uitzondering’, maar dat komt vooral voort uit onwetendheid.”

Toch merkt Van Kolke dat hij zijn gedrag regelmatig aanpast om een mogelijk conflict te voorkomen. „Mijn voelsprieten staan altijd uit als ik over straat loop met mijn partner. Toen we eens hand in hand door Haarlem liepen, scandeerden voorbijfietsende jongeren ‘Homo’s!’. Op zo’n moment voel ik mij heel kwetsbaar. Dan is de keuze al gauw gemaakt om dat niet meer te doen”.

Canal Pride

Zaterdag vindt de beroemde Canal Pride plaats in Amsterdam. Jaarlijks komen honderdduizenden bezoekers naar de hoofstad om de negen dagen durende Pride Amsterdam bij te wonen. Van oorsprong was de 'Gay Pride’ vooral een feest voor de homogemeenschap. Inmiddels zijn er heel wat letters toegevoegd aan de verzamelnaam LHBTI, waar het festival bedoeld voor is. De Pride Amsterdam, zoals de Gay Pride vanaf dit jaar heet, draait de komende editie meer om de inhoud en moet meer mensen aanspreken.

Tijdens de Canal Pride vaart er een bonte stoet boten door de Amsterdamse grachten, om aandacht te vragen voor homo-emancipatie. Ook Van Kolke staat langs de grachten, samen met zijn partner. „Absoluut! Er bestaan veel vooroordelen over LHBTI’s en de Canal Pride, maar de boodschap is duidelijk: dat ik trots mag zijn op wie ik ben.”

Averechts

Een derde van de deelnemers van het EenVandaag Opiniepanel denkt echter dat de Canal Pride juist een averechts effect heeft. „Het bevestigt de stereotypering wat veel mensen van de LHBTI-wereld hebben”, meent Ten Horst. „Natuurlijk zijn er mensen die zich daar inderdaad thuis in voelen, maar de wereld kent zoveel meer kleuren dan dat. Ik vind dat iedereen gelijk behandeld zou moeten worden, ongeacht je geaardheid. Daar heb je geen Canal Pride voor nodig.”

Het thema van het evenement is ‘This is My Pride’. Veel deelnemers grijpen het thema aan om vooral de ‘zware onderwerpen’ tijdens de beroemde botenparade bespreekbaar te maken. Volgens de organisatie zijn de statements met onder andere een Iraanse boot en een Zelfmoordpreventieboot zwaarder dan ooit. „Toeschouwers aan de kade zullen in augustus dan ook regelmatig met de neus op de feiten gedrukt worden”, aldus Pride Amsterdam.

In A Heartbeat

Eerder deze week liet de nieuwe korte film In A Heartbeat zien dat uit de kast komen nog niet zo gemakkelijk is. De film werd binnen anderhalve dag al meer dan vijf miljoen keer bekeken en massaal gedeeld.

De korte film, gemaakt door Esteban Bravo en Beth Davis, gaat over een homoseksuele jongen die op slag verliefd wordt op een studiegenoot. Hij probeert zijn liefde te verbergen maar zijn hart blijkt net een stuk sterker.