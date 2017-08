Ga jij in een strak pakje op de motorkap liggen?

,,Nu we sponsor zijn van een raceteam, ga jij dan ook in zo’n mooi strak pakje op de motorkap liggen?” Of: ,,Door de manier waarop jij je kleedt, moet ik wel naar je borsten staren.” Metro onderzoekt seksisme op de werkvloer. Wanneer gaat een collega of baas in jouw ogen te ver? Heb jij weleens te maken gehad met seksisme op de werkvloer? Laat het ons in deze enquête weten.

De resultaten van de enquête lees je binnenkort terug op Metronieuws.nl en in de Metro-app.