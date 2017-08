Filmdistributeur laat je dokken voor illegale films

Even via BitTorrent een film downloaden om je vrijdagavond mee te vullen, daar zou je in Nederland vaak nog mee wegkomen. Maar als het aan filmdistributeur Dutch Filmworks (DFW) ligt, dan is dat binnenkort afgelopen. De distributeur gaat namelijk streng controleren. Wie wordt betrapt, kan een dikke boete krijgen.

Directeur Willem Pruijssers vertelt aan de NOS dat er bij ontdekking eerst een voorstel voor een schikking wordt gedaan totdat er een rechtszaak wordt begonnen.

Hoe zit dat?

Diegenen die auteursrecht hebben op materiaal, zoals de films, moeten vanaf 2014 zelf zorgen dat illegale downloaders worden gepakt. Voor die tijd werd het gedoogd. In Duitsland worden 'jatters' al langer heel zwaar beboet: de bedragen liggen daar tussen de achthonderd en duizend euro. Dat vindt Pruijssers te hoog, „maar er moet natuurlijk wel een afschrikwekkende werking vanuit gaan, dus het zal meer zijn dan een paar tientjes."

DFW heeft veel Nederlandse titels in het bestand, maar ook films als Bad Mom, The Expendables en The Wolf of Wall Street. Wie 'maar' één filmpje downloadt, kan ook gewoon een boete krijgen. De downloaders (of gebruikers van bijvoorbeeld Popcorn Time) worden vanaf oktober opgespoord door de werking van het BitTorrent-protocol, waar ip-adressen kunnen worden ingezien. Daar moet wel toestemming voor zijn gegeven voor zijn door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Als ze die krijgen, dan moeten de adressen vertaald worden in een huisadres om de schikkingsbrief te kunnen versturen. En daar komen internetproviders om de hoek kijken.

Een aantal van deze providers heeft al aangegeven hier niet zomaar aan mee te werken. Dat zou betekenen dat ook in dat proces een rechter tussenbeide moet komen, die in eerdere gevallen vaak de filmdistributeur gelijk geeft. Een beste kluif dus, om de downloaders op te sporen.

Er tussenuit glippen

Volgens de NOS zijn er wel wat gaten in de jacht van DFW. Door je ip-adres te verbergen met een vpn-verbinding of privétorrentsites maak je het instanties een stuk lastiger je te vinden. Als je helemaal op safe wil spelen, dan kan je de nieuwe films natuurlijk altijd gewoon bewonderen in de bioscoop met een bakje popcorn, of wachten tot je 'm op Netflix kan zien.