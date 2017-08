Eiercrisis? ‘Een rij tot ver buiten de deur’

Een gebakken eitje, een pannenkoek of pasta carbonara maken. Het gaat nu allemaal net even wat minder makkelijk vanwege de eiercrisis. Steeds meer eieren worden uit de schappen gehaald. Niet alleen in Nederland, waar Albert Heijn flink door blijft gaan, maar ook in Duitsland waar de ALDI nu besloten heeft om massaal de producten uit de schappen te halen.

Door dat laatste worden ook veel Nederlandse bedrijven getroffen. „We zien het vertrouwen in Duitsland wegglijden. Het is hartverscheurend wat hier gebeurt”, zegt secretaris Aalt den Herder van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) tegenover de Volkskrant. „De schade is enorm. Ik durf er geen etiket op te plakken, maar het gaat om veel geld.”

In totaal 138 pluimveebedrijven zijn besmet met het verboden bestrijdingsmiddel fipronil. Zij moeten eerst aantonen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dat ze helemaal schoon zijn.

Omelegg

Er zijn dus veel plekken waar de eieren nu niet bezorgd kunnen worden, maar Omelegg heeft daar geen last van. De Amsterdamse omeletterie is van alle restaurants en barretjes in Nederland waarschijnlijk het meest afhankelijk van ei.

„Toen we dit begonnen, was er natuurlijk wel die angst, omdat je weet er is eens in de zoveel tijd altijd wel weer een product dat berucht wordt”, zegt Boudewijn Rood, chef-kok bij Omelegg tegenover Metro. „Dat kan rundvlees zijn, komkommer of ei. Maar gelukkig hebben we een leverancier met goede eieren, die altijd zijn eieren afneemt bij twee vaste eierboeren.”

16.000 stuks

Dat komt Omelegg goed uit, want wekelijks nemen ze zo'n 16.000 eieren (voor twee vestigingen) af. „Alles is altijd heel goed gecontroleerd en gecheckt, de eieren zijn ook genummerd. Een back-up voor als het bij die leverancier wel misgaat? Nee, en daar denken we liever ook niet aan.”

Dat de eieren zo negatief in het nieuws zijn, is niet iets dat Rood terugziet in de bezoekersaantallen. „Het is voor ons nu hoogseizoen en we zitten continu vol met een rij tot ver buiten de deur.”

Ootje Konkel

Ook het Scharwoudse pannenkoekenrestaurant Ootje Konkel heeft geluk wat haar leverancier betreft. De eieren zijn allemaal goedgekeurd en dat is maar goed ook, want ei is een belangrijk bestandsdeel in een pannenkoek.

Toch benadrukt eigenaar Laura Stroop dat je er thuis prima een kan maken door het ei gewoon weg te laten. „Dat doen we sowieso weleens, want er zijn natuurlijk mensen met eierallergie. Wel zou ik het beslag dan niet met een pannenkoekmix, maar met los meel maken. Want zo kan je zorgen dat het beslag iets dikker wordt."

Niet overal veIlig

Maar niet overal komen ze er even goed vanaf, zo blijkt deze week wel op het foodtruckfestival Rrrollend Den Haag, weet Omroep West. De kraam Omelet Loket heeft vanwege besmette eieren besloten niet te komen en ook in een van de Thaise foodtrucks worden alle eiergerechten dit weekend geweerd. „We hadden ze wel al ingekocht, dus hebben de eieren meegebracht. Maar we gaan ze niet gebruiken.” Ook de koks in de ziekenhuis van het VUmc en Medisch Spectrum Twente hebben aangekondigd voorlopig geen risico te nemen.

In Dordrecht zijn het juist de bezoekers die voorzichtig zijn. Hoewel de eieren van Het Bevertje prima gecontroleerd zijn, durven de meeste gasten het gewoonweg niet aan. „Normaal bakten we tien tot vijftien uitsmijters per dag. Nu niet een.’’ Het Almeerse Smullen & Spelen heeft in ieder geval een goede manier gevonden om bezoekers te overtuigen gewoon eieren te blijven eten. Het restaurant laat in een Facebookpost zien alles te controleren.