Dit moet je weten op woensdagochtend 9 augustus

Wat moet je op deze woensdagochtend 9 augustus weten? Metro zet het voor je op een rij.

Wat er vannacht gebeurde

Tiësto opnieuw best betaalde Nederlandse DJ ter wereld

Onze eigen DJ Tiësto mocht ook vorig jaar weer het meeste geld bijschrijven op zijn rekening. Met een inkomen van 33 miljoen euro in de afgelopen twaalf maanden, zorgt hij er weer voor dat hij op de tweede plek van de jaarlijkse lijst van zakenblad Forbes terecht komt. Daarmee is hij de best betaalde Nederlandse dj ter wereld.

Hij wist alleen Calvin Harris nog niet te verslaan, die voor het vijfde jaar op rij op nummer 1 staat. De Schot wist afgelopen jaar 41 miljoen euro binnen te harken. Onze eigen Martin Garrix komt op de negende plek van de lijst.

Nieuwe namen in de top tien zijn The Chainsmokers en Marshmello. The Chainsmokers kreeg 32 miljoen dollar op de rekening bijgeschreven en Marshmello is 18 miljoen euro rijker geworden.

China weer getroffen door zware aardbeving

China is woensdagochtend (lokale tijd) weer getroffen door een zware aardbeving. De Chinese autoriteiten meldden een aardbeving met een kracht van 6.6 in de buurt van de Chinese stad Yining, in de westelijke provincie Xinijang, dichtbij de grens met Kazachstan. Over de schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend.

Op dinsdag vond in het midden van China ook al een aardbeving plaats, met een kracht van 6.5. In de provincie Sichuan werd die beving gedetecteerd. Het dodental van die beving is inmiddels opgelopen naar negen, waaronder zes toeristen, meldden lokale autoriteiten. Bij de aardschok in een afgelegen gebied in de buurt van het natuurreservaat Jiuzhaigou raakten 164 mensen gewond.

Wat er verder in het nieuws is

Partijen gaan verder met kabinetsformatie

Er was even een pauze van drie weken, maar het overleg voor de vorming van een nieuw kabinet wordt hervat. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan weer om tafel. Deze partijen gelden als de enige nog haalbare coalitie die een meerderheid heeft in Tweede en Eerste Kamer.Een heet hangijzer is de gaswinning. De partijen zijn verdeeld over het tempo waarin de gaswinning zou moeten worden afgebouwd.

De onderhandelaars komen woensdag om 10.00 uur bijeen. 's Middags praten zij over de aardgaswinning met kopstukken uit de sector. De vier partijen begonnen hun onderhandelingen eind juni onder leiding van oud-minister Gerrit Zalm. Hij kijkt of het kwartet het kabinet-Rutte III kan vormen.

Op de laatste dag voor de zomerpauze hanteerde Zalm termen uit het wielrennen om de stand van zaken te beschrijven na de eerste drie weken overleg. Er zijn een paar bergetappes geweest, maar er komen er ook nog, aldus de informateur. Ook zou de finish nog niet in zicht zijn. Tijd is minder belangrijk dan kwaliteit, benadrukte hij.

Noord-Korea overweegt aanval op legerbasis VS

Noord-Korea heeft woensdag aangegeven dat het een raketaanval op de Verenigde Staten overweegt. Pyongyang zei dat het zich „voorzichtig oriënteert” op een aanval op het eiland Guam, een territorium van de VS gelegen in de Grote Oceaan. Een legerwoordvoerder meldde via het staatspersbureau KCNA dat het aanvalsplan klaar ligt en dat deze direct kan worden uitgevoerd zodra de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un daartoe besluit.

Het dreigement van Noord-Korea volgt nadat de Amerikaanse president Donald Trump het communistische land in felle bewoordingen waarschuwde te stoppen met het bedreigen van zijn land. De president zei dat het regime in Pyongyang kan rekenen op „vuur en woede zoals de wereld nog nooit heeft mogen aanschouwen” als het niet inbindt. Noord-Korea experimenteerde de afgelopen maanden al eerder met testraketten.

Wat er vandaag staat te gebeuren

Wakker Dier wil snel actie tegen stalbranden

Stichting Wakker Dier wil dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie direct maatregelen nemen tegen stalbranden. Dat schrijven ze in een brandbrief aan de onderhandelaars van de vier partijen.

Volgens Wakker Dier zijn er dit jaar al 185.000 dieren bij stalbranden om het leven gekomen. Over heel 2016 waren dat er 201.000. Vorige maand kwamen er nog 20.000 varkens om bij een brand in Erichem. „De tijd van wachten is voorbij. Er moet nu echt actie komen”, aldus een woordvoerder van de dierenwelzijnsorganisatie.

Wakker Dier pleit in de brief onder meer voor verplichte sprinklerinstallaties en brandmelders en voor de beschikbaarheid van voldoende bluswater. Ook wil het betere vluchtwegen, brandveilige ventilatiesystemen en een verplichte keuring van elektrische installaties.

Snel afspraken over schone eieren

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de Landelijke Vakbond Pluimveehouders (LVP) willen woensdag afspraken maken over de omgang met schone eieren en niet-besmette kippen van geblokkeerde bedrijven. De pluimveehouders zitten te springen om die afspraken. Dat heeft Hennie de Haan van de LVP dinsdagavond in Barneveld gezegd.

Volgens De Haan is het hoog tijd dat de 'eierstroom' weer op gang komt. „De crisis duurt nu al twee weken. Pluimveehouders die meer stallen hebben weten nog steeds niet wat ze moeten doen als een stal besmet is met fipronil en de andere stallen niet. Toezichthouders zijn ook niet eenduidig. Het moet nu echt vlotter gaan."

Het weer

Zit je in het westen of noorden van het land? Dan kun je rekenen op een enkele bui. Aan de kust is er zelfs kans op onweer. Zeer lokaal kan er ook op andere plekken een bui ontstaan maar over het algemeen blijft het droog. De temperaturen worden maximaal twintig graden en de zuidwestelijke wind is matig tot zwak. In het Waddengebied en op het IJsselmeer kan de wind wel krachtig zijn.