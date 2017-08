Dit moet je weten op woensdagochtend 30 augustus

Wat moet je weten op deze woensdagochtend? Metro zet het voor je op een rij.

Wat er vannacht gebeurde

Slang glipt Brabantse woonkamer binnen

Het was even schrikken voor bewoners in een huis in het Brabantse Veghel. Dinsdagavond kronkelde een slang door de woonkamer van het huis. De politie is op zoek naar de eigenaar van het reptiel, meldt de politie op Facebook.

„Ondanks de hitte betrof het geen tuinslang", grapt de politie op Facebook. De bewoners deden rond een uur of elf melding van het dier.



Eén van de bewoners wist de slang te vangen nog voordat agenten arriveerden, weet Omroep Brabant. Het dier is opgevangen.

VN-Veiligheidsraad veroordeelt raketlancering Noord-Korea

De Verenigde Staten dringen na de jongste raketproef van Noord-Korea niet aan op nieuwe sancties tegen het land. Washington wil het in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties laten bij een verklaring waarin de lancering wordt veroordeeld en alle landen worden opgeroepen bestaande strafmaatregelen „strikt, volledig en met spoed” toe te passen.

De verklaring, die door alle vijftien leden van de Veiligheidsraad moet worden onderschreven, is in tegenstelling tot een resolutie niet dwingend. Volgens diplomaten hopen de VS en Japan dat er dinsdag nog overeenstemming wordt bereikt over de tekst.

De Veiligheidsraad legde deze maand al sancties op nadat Noord-Korea in juli twee langeafstandsraketten had getest. Volgens diplomaten willen Rusland en China, die vetorecht hebben, alleen nieuwe sancties treffen als Noord-Korea weer een langeafstandsraket test of een kernproef houdt. De raket die Noord-Korea dinsdag over Japan liet vliegen was volgens deskundigen alleen geschikt voor de middellange afstand.

Wat er vandaag staat te gebeuren

Transgenders voorlopig welkom in Amerikaanse strijdkrachten

Transgenders die in het Amerikaanse leger zitten, hoeven niet per direct te vertrekken. Ze mogen blijven, tot een studie naar hun situatie is afgerond.

De Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis heeft dinsdag meegedeeld dat het huidige beleid rondom transgenders in het Amerikaanse leger niet verandert, tot hij president Donald Trump in 2018 adviseert over de implementatie van diens transgenderbeleid.

Trump wil transgenders weren uit het leger Hij gaf het Amerikaanse leger opdracht om geen transgenders meer te rekruteren en om de financiering voor geslachtsoperaties van militairen te staken, tenzij het proces al aan de gang is. Er werd echter niet gezegd of transgenders die al in dienst zijn nog mocht aanblijven.

PvdA wil meer tijd voor uitweg begrotingsruzie

De PvdA heeft dinsdag tijdens het ingelaste coalitieoverleg over de begroting „meerdere oplossingen” op tafel gelegd voor de dreigende crisis in het demissionaire kabinet over de lerarensalarissen. Deze voorstellen zijn vooral bedoeld om tijd te winnen, aldus bronnen rond het kabinet. Het moet ervoor zorgen dat de formerende partijen meer tijd krijgen om te bedenken wat hun financiële plannen zijn.

Het belangrijkste voorstel van de PvdA ging volgens ingewijden echter al vrij snel van tafel, omdat de VVD dat onacceptabel vond. De PvdA wilde twee begrotingen uitwerken, een met en een zonder extra geld voor leerkrachten. Zo zou het demissionaire kabinet kunnen wachten op uitsluitsel van de formatietafel en toch op Prinsjesdag een begroting met een extraatje voor het basisonderwijs kunnen presenteren.

De PvdA eist dat nog in de begroting het demissionaire kabinet geld wordt vrijgemaakt voor basisschoolleraren. Vrijdag leek een akkoord met de VVD binnen handbereik, maar dat lijkt inmiddels weer ver weg.

Wat er verder in het nieuws is

Houston heeft avondklok tegen plunderingen

De lokale overheid heeft in de Amerikaanse stad Houston een avondklok ingesteld vanaf middernacht tot minstens 05.00 uur 's ochtends. De avondklok zou eerst al om 22.00 uur ingaan, maar is verzet zodat vrijwilligers langer aan het werk kunnen blijven.

Tussen middernacht en 5.00 uur mogen mensen de deur niet uit. Zo wil de overheid voorkomen dat er plunderingen ontstaan of dat mensen omkomen door het nog altijd stijgende water. „Het noodbevel blijft van kracht tot het niet langer nodig is,” aldus burgemeester Sylvester Turner eerder in Amerikaanse media.

De opvangcentra in de stad zitten propvol, in het congrescentrum in Houston zitten inmiddels 10.000 mensen, een deel daarvan wordt overgebracht naar een gebouw van Toyota.

Federer redt het net tegen Tiafoe in US Open

De als derde geplaatste tennisser Roger Federer heeft na een moeizame partij in vijf sets gewonnen van de Amerikaan Frances Tiafoe. Al in de eerste set ging het fout: 4-6. Federer kwam daarna nog terug met 6-2 en 6-1, maar liet het in de vierde set opnieuw finaal afweten: 1-6. In de vijfde set werd het nog 5-4, daarna gaf de ervaring van de Zwitser die al vijf keer de US Open won, de doorslag.

Op papier was Tiafoe, nummer 70 op de wereldranking, kansloos. In alles was de Zwitser volgens de statistieken beter: forehand, backhand, return. Alleen qua beweeglijkheid zou hij het kunnen bijbenen, was de verwachting.

De jonge speler, nog geen 18 jaar, wordt echter in eigen land niet voor niets gezien als toekomstige ster en liet de Amerikanen in het Arthur Asha Stadium massaal juichen om zijn brutale spel.

Het weer

Het is gedaan met het mooie weer: vooral in het noordwesten valt er vandaag flink wat regen. Plaatselijk kan er tot meer dan 50 milliliter regen vallen. Vanuit het zuidwesten kan er nog onweer komen. In de middag is er in het zuidoosten en oosten kans op enkele onweersbuien, mogelijk met hagel, windstoten en veel neerslag in korte tijd.

De temperaturen kunnen uiteenlopen van 18 graden tot 28 graden.